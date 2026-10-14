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        Haberler Ekonomi Para Sekiz ayda 6.8 milyar dolar doğrudan yatırım geldi

        Sekiz ayda 6.8 milyar dolar doğrudan yatırım geldi

        Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 13 Ekim 2026'da paylaştığı Ödemeler Dengesi İstatistiklerinden derleyerek hazırladığı "Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bültenine" göre, 2026 yılının Ağustos ayında, Türkiye'ye 719 milyon dolarlık Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) girişi gerçekleşti. Yılın ilk 8 ayında Türkiye'ye gelen toplam UDY miktarı, 6,8 milyar dolara ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 10:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sekiz ayda 6.8 milyar dolar doğrudan yatırım geldi

        13 Ekim 2026’da paylaşılan güncel resmi verilere göre, 2026 yılının Ağustos ayında, Türkiye’ye, 719 milyon dolar değerinde UDY girişi gerçekleşti.

        Güncel bu istatistikle beraber, yılın ilk 8 ayında Türkiye’ye gelen toplam UDY miktarı, 6,8 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk 8 ayında 2025’in aynı dönemine kıyasla yüzde 35’lik bir düşüş kaydedilirken 2003 yılından itibaren Türkiye’ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 295 milyar doları aştı.

        Ağustos ayında gerçekleşen toplam UDY girişi 719 milyon dolar olarak hesaplanırken bu yatırımların 596 milyon doları yatırım sermayesi şeklindeydi. Ağustos ayındaki toplam UDY’nin 244 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla kaydedildi. Aynı ay içerisinde yatırım tasfiyelerinin 20 milyon dolar ve borçlanma araçlarının 101 milyon dolar değerinde aşağı yöndeki etkisiyle, Ağustos ayındaki toplam UDY girişi 719 milyon dolar oldu.

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        2026 yılının Ağustos ayı içerisinde gerçekleşen 596 milyon dolar değerindeki yatırım sermayesi girişlerinde, 269 milyon dolarlık yatırım girişi ile bilgi ve iletişim, yüzde 45’lik bir pay aldı. Kimyasalların, kimyasal ürünlerin ve temel eczacılık ürünleri ile malzemelerinin imalatı yüzde 24’lük payıyla geçmiş kümülatif performansının üzerinde bir performans sergileyerek aynı ay içerisinde gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinde öne çıkan diğer sektör oldu.

        Yılın ilk 8 ayının toplamı değerlendirildiğinde ise en fazla yatırıma kaynak oluşturan sektörler; 1,1 milyar dolarlık yatırım girişi ile toptan ve perakende ticaret, 799 milyon dolarlık yatırım ile bilgi ve iletişim, 472 milyon dolar ile kimyasalların imalatı, 469 milyon dolar ile finansal hizmetler olarak listelendi.

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        AĞUSTOSTA KAZAKİSTAN İLK SIRADA

        2003-2025 dönemi toplamında yüzde 59’luk pay sahibi olan Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri 2026’in 8'inci ayında yüzde 39’luk bir pay aldı. Ağustos 2026’da ülkeler özelinde, Kazakistan yüzde 33 ile en büyük paya sahip olurken, onu yüzde 22 ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD), yüzde 19 ile Hollanda, yüzde 13 ile Almanya ve yüzde 4 ile İspanya takip etti.

        Yılın ilk 8 ayının toplamı değerlendirildiğinde ise en fazla yatırıma kaynak oluşturan ülkeler 1,2 milyar dolar ile Almanya, 1 milyar dolar ile Hollanda, 715 milyon dolar ile ABD, 440 milyon dolar ile Birleşik Krallık (BK), 378 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri olarak sıralandı.

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        #TCMB
        #almanya
        #kazakistan
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