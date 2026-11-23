Uluslararası sivil toplum dünyasının önemli buluşmaları arasında yer alan 5. Uluslararası STK Fuarı için geri sayım başladı. İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından düzenlenen fuar, dünyanın farklı coğrafyalarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını İstanbul'da buluşturacak. 25–28 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nin 2 numaralı salonunda gerçekleştirilecek organizasyon, uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesine, ortak projelerin hayata geçirilmesine ve sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine zemin hazırlayacak.

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Fuarın tanıtımı kapsamında 21 Kasım'da TÜGVA Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, organizasyonun kapsamı, hedefleri ve uluslararası sivil toplum dünyasına sağlayacağı katkılar ele alındı. Sivil toplumun geleceğini şekillendirecek yeni yaklaşımların gündeme taşınacağı fuar, insani yardım faaliyetlerinden kalkınma projelerine, teknolojik dönüşümden gençlik çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede önemli buluşmalara ev sahipliği yapacak.

SİVİL TOPLUMUN GELECEĞİ ELE ALINACAK

Bu yıl “Sivil Toplum 5.0” ana temasıyla gerçekleştirilecek fuarda, sivil toplum kuruluşlarının değişen dünya koşullarına uyumu, dijital dönüşüm süreçleri ve toplumsal faydayı artırmaya yönelik yeni nesil uygulamalar değerlendirilecek. Yapay zekâ teknolojilerinin insani yardım operasyonlarında kullanılması, kaynakların daha verimli yönetilmesi, gönüllülük faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve uluslararası kuruluşlar arasında sürdürülebilir iş birliklerinin geliştirilmesi organizasyonun öncelikli gündemleri arasında yer alacak.

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Dört gün sürecek fuarda eğitim, sağlık, insani yardım, afet yönetimi, aile, gençlik ve kalkınma alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlar projelerini uluslararası katılımcılarla paylaşacak. Paneller, ikili görüşmeler ve proje tanıtımları aracılığıyla farklı ülkelerden gelen temsilciler arasında bilgi ve deneyim aktarımı sağlanacak. Kamu kurumları, üniversiteler, uluslararası yardım kuruluşları ve sivil toplum temsilcilerinin bir araya geleceği organizasyon, yeni ortaklıkların geliştirilmesine de katkı sunacak.

200 SİVİL TOPLUM KURULUŞU KATILACAK

İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal, 5. Uluslararası STK Fuarı'nın farklı coğrafyalardan sivil toplum kuruluşlarını ortak hedefler doğrultusunda bir araya getireceğini belirtti.

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Organizasyonun uluslararası kapsamına dikkat çeken Akbal, “Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı ile birlikte düzenlediğimiz fuar, 25–28 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek. Bu yıl ‘Sivil Toplum 5.0’ temasıyla altmıştan fazla ülkeden iki yüzü aşkın sivil toplum kuruluşunu ağırlayacağız” dedi.

İstanbul'un tarih boyunca farklı medeniyetlerin, düşünce insanlarının ve hayır sahiplerinin buluşma noktası olduğunu ifade eden Akbal, kentin uluslararası dayanışma açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Akbal, “İstiyoruz ki farklı ülkelerden gelen kardeşlerimizle burada buluşup ortak meselelerimize çare arayalım. İstanbul’da kurduğumuz dostluklar, ülkelerimize döndüğümüzde bütün insanlığın hayrına yapacağımız işlere vesile olsun” ifadelerini kullandı.

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KALKINMA ÇALIŞMALARINA ÖNCELİK VERİLECEK

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insani krizlere değinen Akbal, Gazze başta olmak üzere Sudan, Yemen, Arakan ve Keşmir'de yaşanan sorunların uluslararası sivil toplum kuruluşlarının ortak sorumluluk alanında bulunduğunu belirtti.

Gazze'de sivillerin korunması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Akbal, krizlerin yalnızca acil yardım faaliyetleriyle değil, uzun vadeli kalkınma ve yeniden inşa çalışmalarıyla da ele alınması gerektiğini ifade etti.

Akbal, “Bizler mazlumların yanında duracak, uğradıkları haksızlıkları dile getirecek, insani yardımlarımızı sürdüreceğiz. Bu krizleri doğuran sebepleri anlamak, kalıcı çözümler için çalışmak da vazifemizdir. Yıkılan şehirlerin ve dağılan hayatların yeniden inşasında sivil topluma önemli görevler düşüyor. Bu sebeple fuarımızda kriz bölgelerinde imar ve kalkınma konularına da geniş yer vereceğiz” dedi.

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İDSB'nin Sudan'da gerçekleştirdiği temaslara da değinen Akbal, Sudan İnsani Yardım Komisyonu ile imzalanan iş birliği protokolünün, üye kuruluşların sahadaki faaliyetlerini kolaylaştırmayı ve koordinasyonu güçlendirmeyi amaçladığını aktardı.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı ile gerçekleştirilen Suriye ziyaretinde ise eğitim, sağlık ve yeniden inşa çalışmalarının değerlendirildiğini belirten Akbal, özellikle gençlerin mesleki eğitim yoluyla istihdama kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

YAPAY ZEKA VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Fuarın öne çıkan başlıklarından birinin teknolojinin sivil toplum faaliyetlerinde etkin kullanımı olacağını belirten Akbal, yapay zekâ destekli uygulamaların insani yardım operasyonlarında kaynak yönetimini ve koordinasyonu geliştirebileceğini ifade etti.

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Akbal, “Fuarda yapay zekânın sahadan gelen bilgileri derlemede, gönüllüleri tecrübelerine uygun görevlere yönlendirmede nasıl kullanılabileceğini konuşacağız” dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının teknolojik imkânlardan yararlanarak ihtiyaçları daha hızlı tespit edebileceğini ve yardımları doğru bölgelere yönlendirebileceğini vurgulayan Akbal, aile ve gençlik çalışmalarının da fuarın önemli gündemleri arasında yer alacağını belirtti.

Çocukların korunması, aile kurmak isteyen gençlerin desteklenmesi ve genç gönüllülerin sivil toplum faaliyetlerinde daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi konuların organizasyon kapsamında ele alınacağını kaydetti.

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SOMUT PROJELERE DÖNÜŞECEK

Fuarın yalnızca kuruluşların faaliyetlerini tanıttığı bir platform olmasının ötesinde, kalıcı ortaklıkların geliştirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiğini belirten Akbal, organizasyonun başarısının ortaya çıkacak somut çalışmalarla değerlendirileceğini ifade etti.

Akbal, “İstanbul’dan ayrılırken her kuruluşun, kiminle hangi konuda çalışabileceğini ve ilk adımın ne olacağını bilmesini istiyoruz. Fuarımızın başarısını, burada kurulan ortaklıkların sahada insanlara nasıl bir fayda sağladığına bakarak değerlendireceğiz” dedi.

İnsani yardım, kalkınma, eğitim, sağlık ve afet yönetimi gibi alanlarda çalışan kuruluşların uluslararası kurumlarla doğrudan görüşme fırsatı bulacağı fuar, sivil toplum ile iş dünyası arasında yeni temaslara da zemin hazırlayacak.

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BİLAL ERDOĞAN: ÇÖZÜM ODAKLI HAREKET EDİLMELİ

5.Uluslararası STK Fuarı'nın tanıtımı kapsamında değerlendirmelerde bulunan TGTV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, dünyada yaşanan hızlı değişime rağmen savaşların, yoksulluğun, eşitsizliklerin ve insani krizlerin devam ettiğine dikkat çekti.

Bu gelişmelerin sivil toplum kuruluşlarına yeni sorumluluklar yüklediğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

“Bugün dünyada çok hızlı bir değişim yaşanıyor. Teknoloji gelişiyor, iletişim imkânları artıyor, ülkeler ve toplumlar arasındaki ilişkiler yeniden şekilleniyor. Ancak bütün bu ilerlemelere rağmen savaşlar, yoksulluk, eşitsizlikler, insani krizler ve toplumsal sorunlar varlığını sürdürüyor. Yaşanan değişimler ve karşı karşıya olduğumuz meseleler, sivil toplumun daha etkin, daha donanımlı ve çözüm odaklı bir anlayışla hareket etmesini gerekli kılıyor.”

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Fuarın ana temasının bu ihtiyaçlardan hareketle belirlendiğini ifade eden Erdoğan, kriz bölgelerinde imar ve kalkınma çalışmalarından ailenin korunmasına, yapay zekâ çağında sivil toplum kuruluşlarının üstleneceği yeni rollerden gençlerin gönüllülük faaliyetlerine katılımına kadar pek çok konunun değerlendirileceğini belirtti.

GELECEĞİN İNŞAASI İÇİN BÜYÜK İMKAN

Sivil toplum kuruluşlarının yalnızca insani yardım faaliyetleriyle sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesinde ve ortak sorunlara çözüm üretilmesinde sivil toplumun kritik bir rol üstlendiğini ifade etti.

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Erdoğan, “Bizler sivil toplumu yalnızca ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran veya belli alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlardan ibaret görmüyoruz. Sivil toplum; toplumsal dayanışmayı güçlendiren, ortak sorunlara çözüm üreten, insan yetiştiren, değerlerimizi yaşatan ve geleceğin inşasında sorumluluk üstlenen büyük bir imkândır” dedi.

Türkiye'nin köklü vakıf geleneği ve güçlü gönüllülük kültürüyle önemli bir birikime sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının birbirlerinin tecrübelerinden yararlanmasının ve ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesinin önemine değindi.

TGTV'nin temel hedeflerinden birinin kuruluşlar arasındaki koordinasyonu güçlendirmek, mükerrer çalışmaları ve kaynak israfını önlemek olduğunu belirten Erdoğan, uluslararası iş birliklerinin toplumsal faydayı artıracağını kaydetti.

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İstanbul'un uluslararası sivil toplum faaliyetlerinde daha etkin bir merkez hâline gelmesini hedeflediklerini belirten Erdoğan, Türkiye'nin sahip olduğu tecrübeyi farklı ülkelerden gelen kuruluşlarla buluşturmak istediklerini ifade etti.

Erdoğan, “Türkiye’nin sivil toplum alanında sahip olduğu tecrübeyi dünyanın farklı ülkelerinden gelen kuruluşlarla buluşturmak, İstanbul’u uluslararası sivil toplum iş birliklerinin güçlü merkezlerinden biri hâline getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Güçlü sivil toplumun güçlü toplumun temel dayanaklarından biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, fuarın farklı coğrafyalardan gelen kuruluşlar arasında güveni, dayanışmayı ve ortak çalışma kültürünü geliştirmesini hedeflediklerini belirterek bütün sivil toplum kuruluşlarını, gençleri ve gönüllüleri organizasyona davet etti.