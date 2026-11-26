İşletmelerin ve bireylerin elektrik tüketimlerinin rüzgâr, güneş, hidroelektrik, jeotermal ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen I-REC sertifikası, enerji kaynağının izlenebilirliğini sağlayan uluslararası geçerliliğe sahip bir sertifika sistemi olarak öne çıkıyor.

Tahsildaroğlu da bu sertifikayla yenilenebilir enerji kullanımına yönelik yaklaşımını belgelendirerek çevresel sorumluluk çalışmalarına bir yenisini ekliyor.

Ezine Bölgesi'nde çevrenin korunmasına yönelik sorumluluğunun bilinciyle hareket eden Tahsildaroğlu, bu bölgede yenilenebilir enerji kullanımını hayata geçiren ilk ve şu anda bu uygulamayı sürdüren tek firma olma özelliğiyle de öne çıkıyor.

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Tahsildaroğlu, enerji kaynaklarının daha sürdürülebilir kullanımını destekleyen bu uygulamayla çevreye duyarlı üretim anlayışını güçlendirmeyi ve çevresel sorumluluk yaklaşımını farklı iletişim kanalları aracılığıyla paylaşmayı hedefliyor.