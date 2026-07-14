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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tavuk eti üretiminde düşüş

        Tavuk eti üretiminde düşüş

         Türkiye genelinde tavuk eti üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 azalarak 202 bin 336 tona gerilerken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 21,6 yükselişle 1 milyar 857 milyon 150 bin adede çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 11:30 Güncelleme:
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        Tavuk eti üretiminde düşüş

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. 

        Buna göre, mayısta 202 bin 336 ton tavuk eti üretildi. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,3, bir önceki aya göre yüzde 14,4 azaldı.

        Tavuk yumurtası üretimi, mayısta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 21,6 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 857 milyon 150 bin tavuk yumurtası üretildi. 

        Mayısta kesilen tavuk sayısı, yıllık yüzde 16,8 azalışla 108 milyon 65 bin olarak kayıtlara geçti.

        Ocak-mayıs döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,1 artarken, kesilen tavuk sayısı ise yüzde 1,1, tavuk eti üretimi yüzde 2,2 azaldı.

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