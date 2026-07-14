Tavuk eti üretiminde düşüş

Ana Haber Bülteni - 12 Temmuz 2026 (ABD'nin Ortadoğu'da İstediği Ne?)

Türkiye ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları Habertürk Hafta Sonu Ana Haber'de Semiha Şahin'in sunumuyla ekranlara taşındı. CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil çok sayıda kişi hakkında yürütülen süreç ve soruşturmaya ilişkin son geli... Daha Fazla Göster Türkiye ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları Habertürk Hafta Sonu Ana Haber'de Semiha Şahin'in sunumuyla ekranlara taşındı. CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil çok sayıda kişi hakkında yürütülen süreç ve soruşturmaya ilişkin son gelişmeler ayrıntılarıyla ele alındı.Öte yandan, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada şarkıcı Haluk Levent hakkında yaşanan gelişmeler de gündemin dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Uluslararası gündemde ise Hürmüz Boğazı'nda yeniden yükselen gerilim öne çıkıyor. İran ile ABD arasında yaşanan son gelişmelerin ardından enerji güvenliği ve küresel petrol ticareti yeniden tartışma konusu oldu. Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemi azalabilir mi? Kerkük-Baniyas hattı yeniden devreye girerse enerji dengeleri nasıl değişir? ABD, Irak ve Suriye'nin üzerinde çalıştığı alternatif enerji koridoru bölgenin jeopolitiğini yeniden şekillendirebilir mi? Hürmüz'deki kriz yeni enerji hatlarına da sıçrar mı? Tüm bu sorular, bölgesel güvenlik ve enerji politikaları çerçevesinde kapsamlı şekilde değerlendiriliyor. Habertürk Hafta Sonu Ana Haber'de Semiha Şahin, Türkiye'nin iç gündeminden Orta Doğu'daki sıcak gelişmelere, enerji koridorlarından küresel güvenlik dengelerine kadar günün en önemli başlıklarını tüm ayrıntılarıyla aktarıyor. Daha Az Göster