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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda TİGEM 2 bin 116 ton mahsul buğday satacak

        TİGEM 2 bin 116 ton mahsul buğday satacak

        Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2 bin 116 ton mahsul buğdayın satışını yapacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 08:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TİGEM 2 bin 116 ton mahsul buğday satacak

        Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre işletme, 2026 yılı istihsali 2 bin 116 ton mahsul buğdayı borsa şartlarında açık artırma usulüyle 4 parti halinde satacak.

        İhale, 20 Ekim saat 14.00'te Lüleburgaz Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilecek.

        Konuya ilişkin şartname, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Polatlı Tarım İşletmesinde mesai saatlerinde görülebilecek.

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        #TİGEM
        #buğday
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