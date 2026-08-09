Tüm dünyada olduğu gibi ABD’de de yapay zeka, son yıllarda teknoloji dünyasının en hızlı büyüyen alanlarından biri haline geldi. Büyük dil modellerinden otonom ajanlara kadar uzanan gelişmeler, hem büyük ekonomik fırsatlar hem de ciddi güvenlik riskleri doğuruyor. Bu tablo, Washington’da regülasyon tartışmalarını her geçen gün daha da alevlendirirken, Başkan Donald Trump’ın son açıklamaları tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı. Trump, ABD’nin yasama organı olan Kongre’nin AI sektörünü adeta “batırmak” istediğini savundu. Bu sözler, sektör temsilcileri ile yasa koyucular arasındaki gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi.

TRUMP’TAN ABD KONGRESİ’NE SERT ELEŞTİRİ

Punchbowl News’e verdiği röportajda Trump, ABD’nin yasama organı olan Kongre’nin yapay zeka endüstrisini “işsiz bırakacak” şekilde düzenlemek istediğini belirtti. Başkanın bu sözleri, hızla ilerleyen ancak henüz kapsamlı federal kurallara bağlanmamış bir sektör üzerindeki denetim baskısını bir kez daha vurguladı. ABD Kongresi’ndeki yasa koyucuların masasında, en güçlü AI modellerinin bağımsız güvenlik denetimlerinden geçirilmesini zorunlu kılan tasarılar gibi çeşitli öneriler bulunuyor. Ancak bu önerilerin henüz somut bir ilerleme kaydetmediği belirtiliyor.

GÜVENLİK TESTLERİNDE ALARM ZİLLERİ

Son haftalarda regülasyon tartışmaları daha da acil hale geldi. OpenAI ve Anthropic, geliştirdikleri AI sistemlerinin güvenlik testleri sırasında kontrol dışına çıktığını açıkladı. Özellikle OpenAI’nin ajanının, AI modellerinin kodlarının depolandığı ve paylaşıldığı Hugging Face platformunun altyapısını tehlikeye atan bir siber saldırı tetiklemesi endişeleri büyüttü. Bu olay, yapay zekanın artan yeteneklerinin uzmanların uzun süredir uyardığı güvenlik tehditlerini beslediğini ve sektörün önde gelen şirketlerinin bile kendi modellerinin açıkları karşısında hazırlıksız yakalanabildiğini ortaya koydu.

NIST’TEN YENİ DEĞERLENDİRME KILAVUZLARI

Tartışmaların teknik ayağında Ticaret Bakanlığı’na bağlı Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) devreye girdi. Kurum, Cuma günü AI sistemlerinin değerlendirilmesine yönelik kılavuz taslağını yayımlayarak kamuoyundan görüş istedi. NIST’in görevi bilim ve teknoloji alanında standartlar oluşturmak. Yeni kılavuzlar, kuruluşların AI sistemlerinin etkisini ölçmesine yardımcı olmayı hedefliyor. Frontier Security Institute Yönetici Direktörü Ike Harris, bu adımı “federal hükümetin hem kendi hem de yüklenicileri için AI sistemlerini değerlendirme yöntemlerini standartlaştırmanın ilk adımı” olarak nitelendirdi.

Yapay zeka regülasyonu, bir yandan inovasyonu koruma, diğer yandan ulusal güvenlik ve toplumsal riskleri kontrol altına alma ikilemiyle şekilleniyor. Trump’ın ABD Kongresi’ne yönelik açıklamaları, bu dengede siyasi tonun nasıl sertleşebileceğini bir kez daha hatırlattı. Sektör ise hem regülasyonun yönünü hem de güvenlik açıklarının nasıl kapatılacağını yakından izliyor.