Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç: Yapay zekâ artık bir model meselesi değil, bir altyapı meselesidir

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) düzenlediği İyilik İçin Yapay Zekâ Zirvesi’ne katıldı. İki ayrı oturumda konuşma yapan Koç, sektörel dönüşüme ilişkin mesajlar verirken, Turkcell’in yapay zekâ odaklı altyapı yatırımları hakkında açıklamalarda bulundu.

Teknoloji, mobil iletişim ve yapay zekâ dünyasının küresel temsilcileri, 7-10 Temmuz tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya geldi. Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen İyilik İçin Yapay Zekâ Zirvesi’nde konuşan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, yapay zekâ yarışının artık yalnızca model yarışı olmadığını söyledi. Koç, “Yapay zekâ artık bir model meselesi değil, bir altyapı meselesidir. Kim altyapıya hükmederse, geleceğe de o hükmeder. Güçlü bir dijital geleceğin anahtarı yapay zekâdaysa, yapay zekânın geleceği de sağlam ve bağımsız bir altyapıdadır” dedi.

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Turkcell'in, yapay zekânın temel katmanlarına yönelik yatırımlarını da paylaşan Koç, şirketin Türkiye'nin dijital geleceğini taşıyacak bölgesel bir teknoloji sağlayıcısı olma hedefini vurguladı.

YAPAY ZEKÂDA ALT YAPI DÖNEMİ

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Yapay zekâ çağında belirleyici faktör artık yalnızca modellerin büyüklüğü ya da işlem kapasitesi değil. Zekâyı veri merkezlerinden çıkarıp gerçek dünyaya taşıyacak, yapay zekâ temelli bir altyapı kurabilmek giderek daha kritik hale geliyor. Bu altyapı; enerji, çip ve işlem gücü, veri merkezi ile bulut, modeller ve uygulamalardan oluşan beş temel katman üzerinde yükseliyor. Şebeke ise bütün bu katmanları bir araya getiren ana platform konumunda. Yapay zekâ; şebeke planlamasından enerji verimliliğine kadar ağları daha öngörülü ve dayanıklı hale getiriyor. Yeni nesil şebekeler de yapay zekâyı veri merkezlerinden çıkarıp insanlara, cihazlara, şehirlere ve endüstrilere ulaştıran temel altyapıyı sağlıyor” dedi.

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"HEDEFİMİZ, DİJİTAL ALTYAPIDA OPERASYONEL MİLLİ BAĞIMSIZLIK"

Turkcell’in yatırımlarına değinen Koç şöyle devam etti: “Bugün küresel güç mücadelesinin en kritik cephelerinden biri şu: Enerjisini kendi üreten, verisini kendi topraklarında işleyen, bulutunu kendi kuran ülkeler yarının belirleyicisi olacak. Turkcell'in neden enerji yatırımları yaptığının, neden veri merkezleri kurduğunun, neden bulut teknolojilerinde vites yükselttiğinin cevabı tam da bu vizyonumuzla ilişkili. Enerji, veri, bulut, model ve uygulamalara yönelik çalışmalarımızın hepsi bütünsel bir stratejinin parçaları. Turkcell olarak hedefimiz, dijital altyapıda operasyonel bağımsızlık. Doğu’ya ya da Batı’ya bağımlı olmadan, ulusal regülasyonlarımızdan taviz vermeden, açık, dengeli ve çok kaynaklı bir teknoloji yaklaşımıyla ilerliyoruz. Bu, şirketimizin de ötesinde bizim milli sorumluluğumuz. Ülkemize kurduğumuz her altyapıyı, milli geleceğimize atılmış stratejik bir imza olarak görüyoruz."

TURKCELL'İN YAPAY ZEKÂ ALTYAPISINDAKİ ÇALIŞMALARI

Turkcell, yapay zekâ altyapısını enerji, çip ve işlem gücü, veri merkezi ve bulut, modeller ile uygulamalar olmak üzere beş temel katmanda şekillendiriyor.

Enerji tarafında şirket, yenilenebilir enerji yatırımlarını artırırken, elektrik tüketimini yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor ve 2050 yılı için net sıfır emisyon hedefini sürdürüyor.

Çip ve işlem gücü alanında ise doğrudan çip üretmek yerine, farklı teknoloji ortaklıkları ve çok kaynaklı tedarik modeliyle yapay zekâ uygulamalarının ihtiyaç duyduğu işlem kapasitesine erişimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Veri merkezi ve bulut tarafında yatırımlarını sürdüren Turkcell, Google Cloud iş birliğiyle Türkiye'de hiper ölçekli bulut bölgesi kurmaya hazırlanıyor. Bu yapının, yapay zekâ hizmetlerinin Türkiye'deki veri düzenlemeleri kapsamında sunulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Modeller alanında şirket, tek bir yapay zekâ modeline bağlı kalmak yerine farklı kullanım senaryolarına uygun çözümler geliştirirken, özellikle Türkçe dil işleme yeteneklerine odaklanıyor.

Uygulamalar tarafında ise yapay zekâ; yazılım geliştirme, müşteri hizmetleri, dijital asistanlar ve iş süreçlerinde kullanılıyor. Şirket ayrıca geliştirdiği yapay zekâ çözümlerini kamu, finans, savunma ve havacılık gibi farklı sektörlerde de uygulamayı hedefliyor.