Turkcell Platinum’luların yurt dışında ücretsiz kullanım süresi 15 güne çıktı

Turkcell, Platinum paketlerde sunduğu ücretsiz “Tarifen Yurt Dışında Geçerli” (TYG) kullanım hakkının süresini genişletti. Turkcell Platinum’lular, paketlerine göre 15 güne kadar bu faydadan ek ücret ödemeden yararlanabilecek.

Otomatik olarak tanımlanan bu fayda sayesinde müşteriler, ücretsiz kullanım haklarının tanımlı olduğu süre boyunca 174 ülkede GB, dakika ve SMS haklarını Türkiye’deki gibi kullanabilecek. 15 günlük kullanım süresinin sona ermesinin ardından müşteriler, “Tarifen Yurt Dışında Geçerli” özelliğinden standart koşulları ve ücretlendirmesi kapsamında yararlanmaya devam edebiliyor.

Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Müşterilerimizin Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da iletişimlerini kolaylıkla sürdürebilmeleri için ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştiriyoruz. Bu kapsamda Platinum tarifelerimizde sunduğumuz ücretsiz ‘Tarifen Yurt Dışında Geçerli’ kullanım hakkını önemli ölçüde genişlettik. Daha önce 7 güne kadar sunduğumuz ücretsiz kullanım hakkını, tarifeye göre 15 güne kadar çıkardık. Böylece Platinum müşterilerimiz, mevcut tarifelerindeki GB, dakika ve SMS haklarını 174 ülkede ek ücret ödemeden kullanabilecek. 'Turkcell Çözüm Gücü' anlayışımızla müşterilerimizin hayatına değer katan çözümler sunmaya devam edeceğiz.”

Bireysel ve kurumsal belirli Platinum tarifelerinde geçerli faydayla ilgili detaylar Turkcell’in internet sitesinde yer alıyor.