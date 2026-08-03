Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER), 2026 yılının ilk yarısına ilişkin araç kiralama sektörü verileriyle birlikte yenilenen 2030 vizyonunu açıkladı.

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan A. Tangün, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Türkay Oktay ve Yönetim Kurulu Üyesi Önder Erdem’in katıldığı toplantıda operasyonel ve günlük araç kiralama sektörlerinin mevcut durumu değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca sektörün büyüme potansiyeli, mobilite alanındaki dönüşüm ve hazırlıkları devam eden Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik ele alındı.

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan A. Tangün, derneğin gelecek dönemde faaliyetlerini yalnızca araç kiralama sektörüyle sınırlı tutmayacağını, daha geniş bir mobilite anlayışıyla hareket edeceğini söyledi.

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Tangün, TOKKDER’in 2030 yılında Türkiye’de sahiplikten kullanım ekonomisine geçişe öncülük eden bir sektör kuruluşu olmayı hedeflediğini belirterek, "TOKKDER olarak bu dönüşümü yalnızca takip eden değil; kamu ile sektör arasında köprü kuran, veri ve içgörü üreten, politika geliştiren, çözüm önerileri sunan ve mobilite ekosistemini bir araya getiren bir yapı olmak istiyoruz" dedi.

Tangün, elektrikli, yazılım odaklı ve bağlantılı araçların yaygınlaşması, otonom sürüş teknolojilerindeki gelişmeler, Çinli üreticilerin küresel ölçekte hızla yükselmesi ve tüketici alışkanlıklarının değişmesinin otomotiv ve araç kiralama sektörlerinin geleceğini yeniden şekillendirdiğini ifade etti.

Mobilitenin, otomotiv ve araç kiralamanın yanı sıra toplu taşıma, mikromobilite, şehir planlaması, enerji ve şarj altyapısı, finans, sigorta, telekomünikasyon, bağlantılı araçlar, yazılım, veri analitiği ve yapay zekâ gibi çok sayıda alanı kapsayan yaklaşık 10 trilyon dolarlık küresel bir ekosistem haline geldiğini belirten Özarslan A. Tangün, "Yeni nesillerde kullanım, sahipliğin önüne geçiyor. Gelişmiş ülkelerde kişi başına araç sahipliğinin artık artmadığını, sabit kaldığını veya bazı pazarlarda gerilediğini görüyoruz. Araç kiralama sektörü, erişim ve kullanım odaklı bu dönüşümün merkezinde yer alıyor" dedi.

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TOPLAM FİLO 406 BİN ARACA YAKLAŞTI

TOKKDER’in operasyonel ve günlük kiralama sektörlerini kapsayan 2026 yılı ilk yarı verilerine göre sektör, yaklaşık 405 bin 740 araçla tüketicilere ve işletmelere hizmet veriyor.

Toplam filonun 237 bin 743 adedini operasyonel kiralama araçları, 167 bin 997 adedini ise günlük kiralama araçları oluşturuyor.

Araç kiralama sektörü 2025 yılında toplam 133 bin 360 adet yeni araç satın alırken, 2026 yılının ilk altı ayında satın alınan araç sayısı 96 bin 519 adede ulaştı.

Filonun 2025 yılına göre büyüdüğünü, 2024 yılına benzer seviyelerde ve görece dengeli bir görünüm sergilediğini belirten Özarslan A. Tangün, "Sektörümüz mevcut ekonomik şartlara, finansmana erişim koşullarına ve artan araç maliyetlerine rağmen yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor" diye konuştu.

OPERASYONEL KİRALAMADA BÜYÜME POTANSİYELİ

Operasyonel araç kiralama sektörünün filo büyüklüğü 2026 yılının ikinci çeyreği sonunda yaklaşık 238 bin araç, müşteri sayısı ise yaklaşık 27 bin 700 seviyesinde gerçekleşti.

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Sektör, 2025 yılında 121 milyar TL, 2026 yılının ilk altı ayında ise yaklaşık 64.4 milyar TL tutarında yeni araç yatırımı yaptı. Operasyonel kiralama sektörünün aktif büyüklüğü 2026 yılının ilk çeyreği sonunda yaklaşık 393 milyar TL’ye ulaştı.

Türkiye’de ticari amaçla kullanılan araçların yalnızca yaklaşık yüzde 10’unun kiralama yöntemiyle kullanıldığına dikkat çeken Özarslan A. Tangün, Avrupa pazarlarında bu oranın yüzde 50-60 seviyelerine kadar çıktığını söyledi.

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan A. Tangün, "Türkiye bugün operasyonel kiralama kullanımında Avrupa’nın yaklaşık beşte biri seviyesinde. Bu durum, sektörümüz açısından çok ciddi bir büyüme alanına işaret ediyor. İşletmeler açısından doğru yaklaşım her zaman aracı satın almak değil; ihtiyaca uygun biçimde kullanmak ve kaynakları verimli yönetmektir” ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK KİRALAMA FİLOSU 168 BİN ARAÇ

TOKKDER verilerine göre, turizm sektörüyle doğrudan bağlantılı olan günlük araç kiralama sektörünün filo büyüklüğü, 2026 yılının ikinci çeyreği sonunda yaklaşık 168 bin araca yükseldi.

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Sektörün filosu, 2025 yılının aynı döneminde yaklaşık 165 bin araç seviyesindeydi.

Günlük kiralama şirketleri, 2026 yılının ilk altı ayında 18.7 milyon kira günü ve 2.2 milyon kiralama sözleşmesi üretti.

Sektörün ilk yarıdaki yeni araç yatırımının yaklaşık 114 milyar lira, aktif büyüklüğünün ise 231,5 milyar lira seviyesinde gerçekleştiği açıklandı.

Türkiye’nin turist sayısı ve nüfusuna kıyasla günlük araç kiralama kullanımının Doğu Avrupa pazarlarının yaklaşık altıda biri seviyesinde olduğunu belirten TOKKDER Başkanı Tangün, hem günlük hem de operasyonel kiralama sektörlerinde önemli bir gelişme potansiyeli bulunduğunu söyledi.

YENİ YÖNETMELİK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Toplantının bir diğer gündem maddesi, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik oldu.

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TOKKDER’in hazırlık sürecine aktif olarak katkı sunduğunu belirten Tangün, Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile sektör temsilcilerinin katıldığı iki günlük kapsamlı bir çalıştay düzenlendiğini söyledi.

Yeni yönetmeliğin sektör standartlarının güçlendirilmesi, tüketici güveninin artırılması, mağduriyetlerin azaltılması, kayıt dışılıkla mücadele ve haksız rekabetin önlenmesi açısından önemli olduğu ifade edildi.

Düzenlemenin sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar açısından uygulanabilir olması gerektiğini savunan Özarslan A. Tangün, "Kiralama şirketlerinin üzerine makul olmayan yükler bindiren bir düzenleme fayda yerine zarar getirebilir. Bakanlığımızın sektörün görüşlerini dinleyen ve geri bildirimleri dikkate alan yaklaşımını son derece değerli buluyoruz" görüşünü paylaştı.

Yönetmelikle birlikte mesleki yeterlilik ve yetki belgelerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Kiralama şirketlerinin yanı sıra brokerlar ve dijital platformlar için de belirli standartların oluşturulması planlanıyor.