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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ünlü iş insanı İsmet Acar hayatını kaybetti

        Ünlü iş insanı İsmet Acar hayatını kaybetti

        Acarlar Şirketler Topluluğu'nun kurucusu ve iş dünyasının tanınan isimlerinden İsmet Acar yaşamını yitirdi. Acar'ın cenazesi yarın Levent'teki Barboros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak ikindi namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 16:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İş insanı İsmet Acar hayatını kaybetti

        Acarlar Şirketler Topluluğu'nun kurucusu iş insanı İsmet Acar hayatını kaybetti.

        İsmet Acar, uzun yıllar boyunca Acarlar Şirketler Topluluğu’nun kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olarak iş dünyasında yer aldı.

        Acarlar Şirketler Topluluğu 1983 yılında İsmet Acar tarafından kurulduğu ve özellikle inşaat ile gayrimenkul alanındaki çalışmalarıyla büyüdü.

        Acar’ın adı, İstanbul Beykoz’daki Acarkent projesiyle de özdeşleşti. İsmet Acar, sosyal sorumluluk ve bağış çalışmalarıyla da kamuoyunda bilinen bir isimdi.

        Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı, Acarlar Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Acar’ın İstanbul Beykoz’daki Acarkent Acar Verde bloklarından 12 daire bağışladığını duyurmuş, bağışın şehit aileleri, gaziler ve maluller için destek sağlayacağını açıklamıştı.

        İsmet Acar'ın cenazesi yarın Levent'teki Barboros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak ikindi namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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