İşletmelerin dijital dönüşümüne uçtan uca çözümleriyle eşlik eden Vodafone Business, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliğiyle Siber Güvenlik Akademisi’ni hayata geçirdi. Vodafone Business’ın işletmelerin güvenlik ihtiyaçlarını İTÜ’nün akademik birikimiyle buluşturan akademi, siber güvenlik alanına adım atmak isteyen katılımcılara temel bilgi ve uygulama becerileri kazandırmayı amaçlıyor.

Vodafone Business’ın farkındalık, yetkinlik gelişimi, ekosistem iş birlikleri ve bilgi paylaşımı çalışmalarını bir araya getiren Siber Güvenlik Platformu kapsamında hayata geçirilen akademinin ayrıntıları, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal’ın katıldığı basın buluşmasında paylaşıldı.

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"TÜRKİYE'NİN SİBER GÜVENLİK EKOSİSTEMİNE UZUN VADELİ BİR YATIRIM"

Toplantıda konuşma yapan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, Siber Güvenlik Akademisi ile Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu siber güvenlik yetkinliklerinin geliştirilmesi ve dijital dayanıklılığının güçlendirilmesini hedeflediklerini söyledi. Kestioğlu, “Dijital teknolojiler işletmelere yeni büyüme fırsatları sunarken bu teknolojilerin yarattığı değeri korumak da giderek daha önemli hale geliyor. Siber güvenlik; iş sürekliliğinin, müşteri güveninin ve sürdürülebilir büyümenin temel koşullarından biri.

Güçlü bir güvenlik altyapısının, kurum içi farkındalık ve yetkin insan kaynağıyla desteklenmesi gerekiyor” dedi. Özlem Kestioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İTÜ iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Siber Güvenlik Akademisi’nde, üniversitemizin akademik birikimini Vodafone Business’ın siber güvenlik deneyimiyle buluşturuyoruz. Katılımcılara bilgilerini uygulamayla geliştirebilecekleri sağlam bir başlangıç sunmayı amaçlıyoruz.

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İki hafta içinde Türkiye’deki tüm illerden aldığımız 5 bin ’in üzerindeki başvuru, bu alandaki öğrenme isteğinin gücünü gösteriyor. Akademi’yi Türkiye’nin siber güvenlik ekosistemine yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak görüyoruz.”

"BUGÜN BİR KURUMUN DİJİTAL GÜCÜNÜ, SAHİP OLDUĞU TEKNOLOJİ KADAR AYNI ZAMANDA O TEKNOLOJİYİ NE KADAR GÜVENLİ YÖNETTİĞİ DE BELİRLİYOR"

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ise dijital dönüşümle birlikte siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağı ihtiyacının giderek arttığını belirterek, üniversite-sektör iş birliklerinin eğitimden istihdama uzanan yeni modeller oluşturması gerektiğini vurguladı.

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Mandal, konuşmasına şöyle devam etti: “Yapay zekâ tabanlı sistemlerin, büyük veri analitiğinin, bulut teknolojilerinin ve bağlantılı dijital altyapıların kullanım alanlarının genişlemesi, siber güvenliği teknolojik dönüşümün temel yetkinliklerinden biri hâline getiriyor.

Bu nedenle nitelikli insan kaynağının yetişmesi ve kazanılan yetkinliklerin gerçek uygulama ortamlarında geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Bugün bir kurumun dijital gücünü, sahip olduğu teknoloji kadar aynı zamanda o teknolojiyi ne kadar güvenli yönettiği de belirliyor. İTÜ olarak bu alanda uzun süredir sorumluluk alıyoruz.

Türkiye’nin ilk Siber Güvenlik Mühendisliği Bölümü’nü üniversitemizde kurduk. Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Programımızın öğrenci almaya başladığı ilk iki yılda Türkiye’nin en yüksek puanla öğrenci alan ön lisans programı olması da gençlerin bu alana gösterdiği ilgiyi açık biçimde ortaya koyuyor. Vodafone Business ile hayata geçirdiğimiz Siber Güvenlik Akademisi’ni, üniversite ile sektörün birlikte iş yaptığı ve birlikte öğrendiği bir model olarak görüyoruz.

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İTÜ’nün akademik birikimini Vodafone Business’ın sektör deneyimiyle buluştururken, katılımcıların teknik bilgilerini gerçek uygulama ortamlarında geliştirmelerini ve kazandıkları yetkinlikleri çalışma hayatına taşımalarını hedefliyoruz. Haziran 2027’ye kadar 1000 kişiye ulaşacak bu programla başlayan iş birliğimizi, farklı teknoloji alanlarında geliştirilecek yeni eğitim ve sertifika programlarıyla genişletmeyi de hedefliyoruz.” dedi.

HAZİRAN 2027'YE KADAR 1000 KİŞİYE EĞİTİM VERİLECEK

Siber Güvenlik Akademisi, beş cumartesi günü altışar saat olmak üzere toplam 30 saatlik bir eğitim programından oluşuyor. Çevrim içi olarak 50 kişilik gruplar halinde gerçekleştirilecek eğitimler sayesinde farklı şehirlerden katılımcılara ulaşılacak. Hafta sonu düzenlenen program, katılımcıların eğitim veya çalışma yaşamlarıyla birlikte sürdürebilecekleri bir yapı sunuyor. Programı başarıyla tamamlayanlar Vodafone’un istihdam planlamasında önceliklendirilecek.

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Programın içeriği; siber güvenliğe giriş, ağ ve işletim sistemleri güvenliği, web uygulamalarının korunması, zafiyetlerin belirlenmesi ve sosyal mühendislik yöntemleri gibi başlıkları kapsıyor.

Kavramsal eğitimler, güvenli laboratuvar ortamlarında ve sanal sistemlerde gerçekleştirilen uygulamalarla pekiştiriliyor. Katılımcılar, güvenlik sorunlarının nasıl ortaya çıktığını, hangi işaretlerle tespit edilebildiğini ve nasıl ele alınabileceğini deneyimleme fırsatı buluyor. Programda bilişim hukuku ve etik sorumluluklara da yer veriliyor.

İleri düzey teknik bilgi gerektirmeyen akademiye katılım için temel bilgisayar kullanımı yeterli oluyor. Ağ, işletim sistemi ve web konuları eğitimler kapsamında temelden ele alınıyor. Program sonunda devam koşulunu yerine getiren ve değerlendirme sınavında başarılı olan katılımcılar, Başarı Sertifikası almaya hak kazanıyor. Devam koşulunu sağlayan ancak sınavdaki başarı barajını aşamayanlara ise Katılım Sertifikası veriliyor.

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BİR HAFTADA TÜRKİYE'DEKİ TÜM İLERDEN BAŞVURU GELDİ

Siber Güvenlik Akademisi’ne başvuruların açılmasını izleyen ilk bir ayda 5 bin’in üzerinde başvuru yapıldı. Başvuruların yüzde 43’ü kadın adaylardan geldi. Türkiye’nin tüm illerinden gelen başvurular, siber güvenliğe yönelik ilginin tüm ülkeye yayıldığını ortaya koydu.

Akademi; bilgisayar ve yazılım mühendisliğinin yanı sıra elektronik ve haberleşme, elektrik-elektronik, yapay zekâ, endüstri ve matematik mühendisliği ile yönetim bilişim sistemleri gibi farklı alanlardan başvuru aldı. Farklı disiplinlerden katılımcıları buluşturan programla, Türkiye’nin siber güvenlik alanındaki insan kaynağı potansiyelinin gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

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SİBER GÜVENLİKTE TEKNOLOJİ, FARKINDALIK VE YETKİNLİK GELİŞİMİ BİR ARADA

İşletmelerin dijital güvenliğini Siber Güvenlik Platformu ile sağlayan Vodafone Business, güvenliği “Ölç, Koru, Algıla ve Cevap Ver” yaklaşımıyla ele alıyor. Zafiyet tarama ve yönetiminden ağ, bulut, e-posta ve uç nokta güvenliğine, erişim yönetiminden Güvenlik Operasyon Merkezlerinde 7 gün 24 saat izleme ve analize kadar farklı alanlarda hizmet sunuyor.

Yönetilen güvenlik hizmetleriyle işletmelerin uzmanlığa sürekli erişimini destekliyor. Siber Güvenlik Platformu ile bu hizmetleri farkındalık, eğitim ve ekosistem iş birlikleriyle tamamlayan Vodafone Business, Siber Güvenlik Akademisi aracılığıyla da bu alanda gelişmek isteyen katılımcıların yetkinlik kazanmasına katkıda bulunuyor.