WhatsApp, kullanıcıların mesajlarını ileri bir tarihte gönderilmek üzere ayarlamasını sağlayan mesaj zamanlama özelliğini herkese açtı. Şirketin resmi blogunda duyurduğu özellikle mesajlar, 10 dakika ile 14 gün sonrası arasında istenen bir tarih ve saatte otomatik olarak gönderilebilecek. WhatsApp, özelliği kullanıcıların en çok talep ettiği özelliklerden biri olarak tanımladı.

Mesaj zamanlama, önümüzdeki haftalarda Android ve iPhone kullanıcılarına dünya genelinde sunulacak. WhatsApp'ın deneme sürümlerini takip eden WABetaInfo'ya göre özellik aşamalı olarak açılacağı için herkes aynı anda göremeyebilir. Seçeneği henüz göremeyen kullanıcılara bir sonraki güncellemede gelmesi bekleniyor.

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TELEFON KAPALI OLSA DA GİDİYOR

Mesaj zamanlamak için mesaj yazıldıktan ya da fotoğraf veya video seçildikten sonra gönder tuşuna basılı tutmak yeterli. Açılan ekrandan tarih ve saat seçilip onaylanınca mesaj sıraya alınıyor. Özellik metin mesajlarının yanı sıra fotoğraf, video ve bağlantılar için de kullanılabiliyor. Ancak fotoğraf ve videolar tek tek zamanlanabiliyor.

Zamanlanan mesaj WhatsApp'ın sunucusuna gönderiliyor ve seçilen saatte buradan karşı tarafa iletiliyor. Bu sayede gönderenin telefonu o sırada kapalı ya da internete bağlı olmasa bile mesaj zamanında gidiyor. Mesajlar, yalnızca gönderen ve alıcının görebildiği uçtan uca şifrelemeyle korunuyor. Alıcı, mesajın önceden zamanlandığını göremiyor.

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GRUPLARDA DA KULLANILABİLİYOR

Özellik birebir sohbetlerin yanı sıra grup sohbetlerinde de çalışıyor. Ancak gruba zamanlanan mesaj, yalnızca zamanlama yapıldığı sırada grupta bulunan üyelere ulaşıyor. Mesaj zamanlandıktan sonra gruba katılanlar bu mesajı almıyor.

Zamanlanan mesajlar, her sohbetin bilgi ekranında ayrı bir bölümde listeleniyor. Kullanıcılar mesajlarını gönderilmeden önce buradan görebiliyor ve silebiliyor. Zamanlanan bir mesaj silindiğinde alıcıya herhangi bir bildirim gitmiyor. Rakip uygulamalardan Telegram ve Apple'ın iMessage'ı bu özelliği uzun süredir sunuyordu.

ÇIKARTMALARA SES GELİYOR

WhatsApp ayrıca hareketli çıkartmalara ses ekleme özelliğini test etmeye başladı. WABetaInfo'ya göre "sesli çıkartma" adı verilen özellikte kullanıcılar galerilerindeki videoları hareketli çıkartmaya çevirip kendi seslerini, videonun orijinal sesini ya da kahkaha, kedi mırlaması gibi hazır ses efektlerini ekleyebiliyor. Ses kaydı en fazla 5 saniye sürebiliyor.

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Alıcı çıkartmadaki ses simgesine dokunduğunda ses çalıyor ve üç kez tekrarlandıktan sonra duruyor. Sesli çıkartmalar şimdilik yalnızca bazı Android ve iPhone deneme kullanıcılarına açık. Özellik için WhatsApp'tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.