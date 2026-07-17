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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Yapay Zeka için acil eylem çağrısı

        Yapay Zeka için acil eylem çağrısı

        Aralarında Nobel Ödüllü akademisyenlerin de bulunduğu yaklaşık 200 uzman, yapay zekanın ekonomi üzerindeki etkilerine karşı hazırlık yapılması için hükümetler ve teknoloji liderlerine acil eylem çağrısı yapılan bir açık mektuba imza attı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 22:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yapay Zeka için acil eylem çağrısı

        Aralarında ekonomistler, yapay zeka araştırmacıları ve kamu politikası uzmanlarının bulunduğu 200'den fazla isim, hükümetlere yapay zekanın ekonomi üzerindeki etkilerine karşı hazırlıklı olunması çağrısında bulundu. Aralarında ABD merkezli OpenAI, Anthropic ve Google şirketlerinden 15 Nobel Ödüllü akademisyen ve araştırmacının da bulunduğu uzmanlar bu çerçevede bir açık mektuba imza atarak, yapay zekanın iş gücü piyasalarını, verimliliği ve gelir dağılımını önceki teknolojik devrimlerden daha hızlı dönüştürebileceğini savundu.

        Olaya ilişkin açıklamada, yapay zekanın büyük ekonomik faydalar sağlayabileceği ancak hükûmetlerin çalışanları, eğitimi ve toplumsal uyumu destekleyen politikalar geliştirmemesi halinde bu kazanımların eşit şekilde paylaşılamayabileceği uyarısında bulunuldu.

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        MUHTEMEL OLUMSUZ ETKİLERİNİ SINIRLAMAK İÇİN ERKEN PLANLAMA ÇAĞRISI

        Uzmanlar, fırsatları en üst düzeye çıkarırken muhtemel olumsuz etkileri sınırlamak için erken planlama yapılmasının kritik önem taşıdığını belirterek, toplumların hızlı teknolojik dönüşüme uyum sağlayabilmesi için iş gücü eğitimine, modern eğitim sistemlerine ve güncellenmiş sosyal politikalara yatırım yapılması gerektiğini ifade etti.

        Açıklamada, yapay zekanın ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin daha kapsamlı araştırmalar yapılması ve teknolojinin topluma fayda sağlamasını güvence altına alacak politikalar ile kurumların oluşturulmaya başlanması çağrısı yapıldı. Uzmanlar, geniş çaplı istihdam kayıpları gibi risklerle başa çıkılması gerektiğini vurguladı.

        "KESİNLİĞİ BEKLEMEK, ÇOK GEÇ KALMAK ANLAMINA GELİR"

        ABD’deki Virginia Üniversitesi profesörü ve Mart ayında Anthropic'in ekonomi araştırma ekibine katılan Anton Korinek duruma ilişkin açıklamasında, "Buhar makinesi, elektrik ve bilgisayarlar toplumlara uyum sağlamaları için onlarca yıl verdi. Yapay zeka ise bize yalnızca birkaç yıl verebilir. Dönüşümün ortasında stratejimizi ve kurumlarımızı doğaçlama şekilde oluşturamayız; kesinliği beklemek, çok geç kalmak anlamına gelir" dedi.

        Çağrı, dünyanın birçok ülkesinin yapay zeka yatırımlarını hızlandırdığı ve aynı zamanda teknolojinin nasıl düzenleneceğini tartıştığı bir dönemde geldi. Analistler, küresel gündemin artık yalnızca yapay zekanın güvenliği değil ekonomik sonuçları üzerine de yoğunlaşmaya başladığını belirtiyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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