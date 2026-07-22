Yarının Köyleri, üreticilere sunduğu desteği yapay zeka eğitimleriyle güçlendiriyor

Trendyol ve UNDP iş birliğiyle yürütülen Yarının Köyleri Projesi kapsamında başlatılan yeni yapay zekâ eğitimleriyle, kırsal bölgelerde faaliyet gösteren üretici, kooperatif ve işletmelerin ürün geliştirme, pazarlama ve e-ticaret yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor. Katılımcılara yapay zekâ araçlarının sunduğu imkânların yanı sıra bu araçların iş süreçlerine nasıl dahil edilebileceği uygulamalı olarak aktarılacak.

KAMPANYALARDA YAPAY ZEKA KULLANMA BECERİSİ ÖĞRETİLECEK

Eğitimlerde ürün görsellerinin yapay zekâ araçlarıyla iyileştirilmesi ve farklı kullanım alanlarına yönelik yeni görsellerin oluşturulması ele alınacak. Katılımcılar, ürünlerini dijital platformlarda daha etkili biçimde sunabilmek için ihtiyaç duydukları görsel içerikleri geliştirme konusunda bilgi edinmenin yanı sıra yapay zekâ araçlarıyla ürün ve pazar araştırması yapma yöntemlerini de öğrenecek. Böylece üretici ve işletmelerin pazardaki eğilimleri, müşteri beklentilerini ve benzer ürünleri daha sistemli biçimde inceleyebilmesi sağlanacak.

Eğitim programında ayrıca kampanya içeriklerinin hazırlanması ve yönetilmesine odaklanılacak. Eğitime katılanlar; ürün açıklamaları, tanıtım metinleri ve farklı dijital iletişim kanallarında kullanılabilecek kampanya içeriklerinin yapay zekâ desteğiyle nasıl geliştirilebileceğini de öğrenecek.

13 Temmuz’da İzmir Ulamış Dijital Merkezi’nde başlayan eğitimler, 3 Ağustos’ta Denizli ve 5 Ağustos’ta Sakarya’da devam edecek. Eğitimler Eylül ayından itibaren Diyarbakır, Adana ve Hatay’da sürecek.