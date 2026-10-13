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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Yenilenen marka kimliğiyle dünyaya açılacak

        Yenilenen marka kimliğiyle dünyaya açılacak

        Yapay zeka temelli teknoloji şirketi Virgosol, yeni dönemine yenilenen marka kimliğiyle girdiğini açıkladı. RabbitQA ürünü ile Avrupa'ya açılan firma, 2027'de ürünleriyle küresel pazardaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 11:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yenilenen marka kimliğiyle dünyaya açılacak

        yapay zeka temelli teknoloji şirketi Virgosol, gelecek vizyonunu yansıtan ‘Engineering Confidence’ mottosu ve yeni logosuyla marka kimliğini yenilediğini duyurdu. Firma 2027'de küresel büyüme adımlarını hızlandırmayı planlıyor.

        "GÖZLEMLEDİĞİMİZ İHTİYAÇLARI ÜRÜNLERİMİZE TAŞIDIK"

        Virgosol Kurucu Ortağı ve Co-CEO’su Arzu Barbaros, şirketin yeni marka kimliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

        “Virgosol’ü kurduğumuzda vizyonumuz netti. Kaliteyi dijital ürünün tüm yaşam döngüsüne yaymak istiyorduk. Asıl mesele bunu ölçekleyebilmekti. Yedi yılda müşterilerimizle yan yana çalıştığımız yüzlerce projede uzmanlığımızı derinleştirirken, uygulamada gözlemlediğimiz ihtiyaçları ürünlerimize taşıdık. Profesyonel hizmetlerimizin ve ürünlerimizin birbirini beslediği bu yapıda yapay zeka bize çok daha geniş bir ölçek kazandırıyor. Amiral gemimiz RabbitQA, bu birikimin en güçlü örneği. Şimdi bu tecrübeyi daha fazla kuruma ve pazara taşıma zamanı. 2027’de bu hedefle küresel arenada cesur ve büyük adımlar atacağız.”

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        "KALİTE MÜHENDİSLİĞİ HİÇ OLMADIĞI KADAR ÖNEMLİ HALE GELİYOR"

        Virgosol Kurucu Ortağı ve Co-CEO’su Miraç Emektar ise şunları söyledi:

        “yapay zeka yazılım geliştirme hızını ve ölçeğini kökten değiştiriyor. Artık belirleyici olan, daha hızlı kod üretmenin ötesinde, ekiplerin bütünüyle hâkim olmadığı kodların güvenilirliğini kanıtlayabilmek ve bu hızın beraberinde getirdiği karmaşıklığı güvenle yönetebilmek. Bu da kalite mühendisliğini hiç olmadığı kadar önemli hale getiriyor. Yeni mottomuz ‘Engineering Confidence’ da buradan geliyor. Güveni bir mühendislik çıktısı olarak ele alıyor ve her aşamada somut olarak ortaya koyuyoruz. Kalite mühendisliğinin geleceğinin bu yaklaşım üzerine kurulacağına inanıyoruz. Hedefimiz, ‘dijital ürün kalitesi’ denince dünyada ilk akla gelen teknoloji şirketlerinden biri olmak.”

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        YENİ LOGODA MÜHENDİSLİK VE GÜVEN VURGUSU

        Şirketin yenilenen görsel kimliğinde, kodlamayı temsil eden eğik çizgi ile dijital bir ürünün doğrulandığını ve kullanıma hazır olduğunu ifade eden onay işareti bir araya getirildi.

        “Engineering Confidence” mottosu ise şirketin insan uzmanlığı, yapay zeka, otomasyon ve veri temelli kalite yaklaşımını yansıtıyor. Virgosol, bu yaklaşımla kalite süreçlerini ürün geliştirme yaşam döngüsünün farklı aşamalarına yaymayı amaçlıyor.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre Virgosol'ün ürün portföyünde, dijital ürünlerin kalite süreçlerini gereksinim analizinden canlı ortamın takibine kadar ele alan yapay zeka platformu RabbitQA bulunuyor. Şirket ayrıca yük ve performans testlerine yönelik Loadmance, test otomasyonu ürünü AutoRunner, DDoS saldırılarına karşı dayanıklılığı test eden DDoSphere, POS ve SoftPOS sistemlerinin testine yönelik Roboclick ve 150'nin üzerinde gerçek cihaz içeren MobileHub çözümlerini sunuyor.

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        Şirketin açıklamasına göre RabbitQA, 2026'da Londra'da düzenlenen The AI Awards'ta “En İyi yapay zeka Ürünü” ödülünü aldı. Virgosol, RabbitQA'nın ardından portföyündeki diğer ürünleri de 2027'de uluslararası pazarlara taşımayı planlıyor.

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