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Haberlerİş-YaşamEkonomide canlanma için kadın istihdamı şart
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KAGİDER Başkanı Erdem: 2023 yılında kadınların istihdama katılımı için yüzde 41 hedefi belirlenmişti

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, "2023 yılında kadınların istihdama katılımı için yüzde 41 hedefi belirlenmişken, ne yazık ki bu oran son verilerle yüzde 26'ya inmiş durumda. Türkiye, bu yıl ekonomisini yeniden canlandırırken bu gerçeği görmek ve sürece kadınları katmak için gereken her şeyi yapmak zorunda. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri çok ağır suçtur, en ağır şekilde cezalandırılmalı ve cezalar hiçbir şekilde hafifletilmemeli" dedi

Ekonomide canlanma için kadın istihdamı şart
AA

KAGİDER Başkanı Emine Erdem, yaptığı açıklamada, küresel araştırma raporlarının salgının ekonomi ve ticaret üzerindeki sonuçlarından kadınların erkeklerden daha fazla etkilendiğini ortaya koyduğuna işaret ederek, bunun en önemli nedeninin salgından özellikle etkilenen sektörlerde kadınların yoğunluklu olarak istihdam edilmesi ve kayıt dışı çalışanların çoğunun kadınlardan oluşması olduğunu söyledi.

Erdem, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş gücü verilerine göre, Kasım 2019-Kasım 2020 döneminde iş gücündeki kadın sayısında 840 bin, istihdamdaki kadın sayısında ise 571 bin kayıp olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"2023 yılında kadınların istihdama katılımı için yüzde 41 hedefi belirlenmişken, ne yazık ki bu oran son verilerle yüzde 26'ya inmiş durumda. Türkiye, bu yıl ekonomisini yeniden canlandırırken bu gerçeği görmek ve sürece kadınları katmak için gereken her şeyi yapmak zorunda. Bu alanda atılması gereken öncelikli 4 temel adım var. Öncelikle kadın istihdamını Kovid-19 etkisinden korumak ve kadın girişimcilerin bu dönemde ayakta kalmalarını sağlamak için gerekli önlemler hızla alınmalı, destek/hibe ve teşvik programları acilen uygulamaya konulmalı.

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri çok ağır suçtur, en ağır şekilde cezalandırılmalı ve cezalar hiçbir şekilde hafifletilmemeli. İstanbul Sözleşmesi uygulanmalı. Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkokuldan başlayarak milli eğitim müfredatına alınmalı. Son olarak, ülkemizde kadının bilim ve teknolojide daha çok varlık göstermesi teşvik edilmelidir. Bu çerçevede tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

"TÜM ALANLARDA CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE ÇEŞİTLİLİĞİ KONUSUNDA DAHA HIZLI AKSYONLAR ALMASI GEREK"

Teknolojide Kadın Derneği (wtech) Kurucu Başkanı Zehra Öney de kadın hakları hareketinin başlangıcından itibaren 100 yıl geçmiş olmasına rağmen yapılan araştırmalara göre, iş dünyasındaki cinsiyet açığını kapatmak için 108 yıl daha gerektiğini söyledi.

Teknolojide Kadın Derneği olarak içinde yaşanan bu dönüşen, gelişen ve dijitalleşen çağda, başta teknoloji sektörü olmak üzere tüm alanlarda cinsiyet eşitliği ve çeşitliliği konusunda daha hızlı aksiyonlar alınması gerektiğinin bilincinde olduklarını vurgulayan Öney, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya Ekonomik Forumu'nun PwC iş birliğiyle hazırlanan Ocak 2021 raporunda, 2022'ye kadar temel iş becerilerinin yüzde 42'sinin değişmesi gerektiği, hatta 2030'a kadar 1 milyar insanın reskill/upskill yapması gerektiği ve insanlar bunu yapmazsa bu anlamda dünyada uzman insan kaynağı ihtiyacının çok ciddi bir problem olacağı belirtildi. Bu duruma kadın istihdamı özelinde mercek tutacak olursak dünyadaki iş gücünün yüzde 46'sını oluşturan kadınlarımız, teknoloji sektöründeki istihdamın ise sadece yüzde 25'ini oluşturuyor. Araştırmalara baktığımızda, 2030 yılına kadar 40 ila 160 milyon arası kadının pozisyon değiştirme zorunluluğunda olması veya yeni uzmanlıklarla çeşitli işlerin içerisinde olmak zorunda kalması durumu söz konusu. Ne yazık ki bu adaptasyonu gösteremeyen kadınların da işsizlik sorunu ile karşı karşıya kalacağını görüyoruz."

"EŞİTLİĞİ VE ÇEŞİTLİLİĞİ SAĞLAMAK DURUMUNDAYIZ"

Zehra Öney, özellikle salgın süresince yapay zeka, öğrenen makine, otonom robot, büyük veri, yenilenebilir enerji, bulut bilişim, nesnelerin interneti ve giyilebilir teknolojiler gibi birçok yıkıcı ve dönüştürücü teknolojinin iş ve özel hayatlarda yarattığı farkın her geçen gün hissedildiğini ifade etti.

Bu anlamda büyük bir eğitim reformuna gidilmesi ve kadınların bu alanda desteklenmesi gerektiğini belirten Öney, şunları kaydetti:

"Bu durumun çözümü için artık kız çocuklarımızı ilkokul çağına gelmeden önce başlayarak yeteneklerini ölçerek özellikle fen, matematik, mühendislik alanlarına yönlendirmek, bu alanlarda çalışmalarını, kariyer yapmalarını teşvik etmek hem ailelerin hem eğitmenlerin hem de medyanın ve tüm iş dünyasındaki kurumların en büyük önceliği olmalı. Bu eşitliği ve çeşitliliği sağlamak durumundayız.

Bu anlamda rol model olan teknolojist kadınlarımızın, toplumun, ailelerin, Teknolojide Kadın Derneği olarak bizim, iş dünyasının bu gençlere daha görünür hale gelerek destekçi rol model olma niteliği göstermesi gerekiyor. Teknolojide Kadın Derneği olarak 3 temel odağımız bulunmakta. Bunlardan biri sürdürülebilirlik, ikinci odağımız araştırma ve ölçümleme, üçüncü odağımız da çok önemli olan eğitim konusu. Bu alanda yaklaşık 1.000 kadar gencimizi, özellikle kadınlarımızı ve kız çocuklarımızı teknolojist olma konusunda eğittik ve eğitmeye devam edeceğiz."

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