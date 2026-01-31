Habertürk
        EKPSS başvuru tarihleri 2026: EKPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025-2026 sınav takviminin yayımlanmasının ardından EKPSS başvuru ve sınav tarihleri açıklık kazandı. Bilindiği gibi Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) iki yılda bir yapılırken ve sonuçlar 4 yıl süre ile geçerli olmaktadır. Peki, "EKPSS başvuruları ne zaman başlayacak?" İşte 2026 EKPSS başvuru ve sınav tarihleri...

        Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları için geri sayım başladı. Şubat ayında başlaması beklenen EKPSS başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılabilecek. Sınav için çalışmalarını sürdüren adaylar, EKPSS başvurularının başlayacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "EKPSS başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl başvuru yapılır?" İşte detaylar...

        EKPSS 2026 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları 4 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Şubat'ta sona erecek.

        EKPSS 2026 GEÇ BAŞVURU TARİHİ

        EKPSS geç başvuru süreci 3 – 4 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu dönemde başvuru yapan adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen geç başvuru ücretini ödeyerek işlemlerini tamamlayabilir.

        EKPSS 2026 SINAV TARİHİ

        EKPSS bu yıl 19 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak.

        EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

