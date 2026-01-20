EKPSS başvuru ve sınav tarihleri 2026: EKPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuru ve sınav tarihleri, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi ile belli oldu. EKPSS bu yıl 19 Nisan Pazar günü uygulanacak. Sınav için geri sayım sürerken, EKPSS başvurularının başlayacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "EKPSS başvuruları ne zaman başlıyor?" İşte 2026 EKPSS başvuru ve sınav tarihleri...
EKPSS başvuruları için bekleyiş başladı. Şubat ayında başlaması beklenen EKPSS başvuruları, ÖSYM üzerinden alınacak. Sınav için çalışmalarını sürdüren adaylar, EKPSS başvurularının başlayacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "EKPSS başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl başvuru yapılır?" İşte detaylar...
EKPSS 2026 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları 4 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Şubat'ta sona erecek.
EKPSS 2026 GEÇ BAŞVURU TARİHİ
EKPSS geç başvuru süreci 3 – 4 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu dönemde başvuru yapan adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen geç başvuru ücretini ödeyerek işlemlerini tamamlayabilir.