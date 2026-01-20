Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem EKPSS başvuru ve sınav tarihleri 2026: EKPSS başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl başvuru yapılır?

        EKPSS başvuru ve sınav tarihleri 2026: EKPSS başvuruları ne zaman başlıyor?

        Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuru ve sınav tarihleri, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi ile belli oldu. EKPSS bu yıl 19 Nisan Pazar günü uygulanacak. Sınav için geri sayım sürerken, EKPSS başvurularının başlayacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "EKPSS başvuruları ne zaman başlıyor?" İşte 2026 EKPSS başvuru ve sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 21:06 Güncelleme: 20.01.2026 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        EKPSS başvuruları için bekleyiş başladı. Şubat ayında başlaması beklenen EKPSS başvuruları, ÖSYM üzerinden alınacak. Sınav için çalışmalarını sürdüren adaylar, EKPSS başvurularının başlayacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "EKPSS başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl başvuru yapılır?" İşte detaylar...

        2

        EKPSS 2026 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları 4 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Şubat'ta sona erecek.

        3

        EKPSS 2026 GEÇ BAŞVURU TARİHİ

        EKPSS geç başvuru süreci 3 – 4 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu dönemde başvuru yapan adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen geç başvuru ücretini ödeyerek işlemlerini tamamlayabilir.

        4

        EKPSS 2026 SINAV TARİHİ

        EKPSS bu yıl 19 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak.

        5

        EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haseke'de anlaşmaya varıldı
        Haseke'de anlaşmaya varıldı
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Barrack'tan entegrasyon çağrısı
        Barrack'tan entegrasyon çağrısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        20 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        20 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu