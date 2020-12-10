ÖSYM tarafından "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” uyarınca kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için başvurular başladı. ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılacak başvurular 30 Kasım 2020 tarihine kadar devam edecek. 10 Aralık yani bugün adaylar geç başvuru yapabilecekler. İşte 2020-EKPSS Kura başvuru kılavuzu... 2020-EKPSS Kura başvuru yap

2020-EKPSS KURA BAŞVURU ŞARTLARI

7 Şubat 2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” uyarınca kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için adaylardan başvuru alınacaktır. Kuraya; ilkokul/ortaokul/ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir. Bu adaylar sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacaklardır.

2020-EKPSS VE KURA BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesi 7’inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecektir. EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir. “Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi”ne sahip olanlar, 2020-Kura’ya başvurabileceklerdir. 2020-EKPSS’ye başvurusunu tamamlayan adaylar (sınava girmeseler de),2020-Kura’ya başvuramayacaklardır.

2020-EKPSS KURA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EKPSS/Kuraya katılmak için başvuru yapacak adayların başvuru işlemleri, 18 - 30 Kasım 2020 tarihleri arasında yapıldı. 10 Aralık yani bugün geç başvuru son günüdür. Başvuru ücreti olarak 20 TL ödeniyor. Sınav/kura başvuru ücretinin de süresi içinde yatırılması gerekiyor.

EKPSS kura başvurusu ÖSYM'ye T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra yapılabiliyor. Başvurunun tamamlanabilmesi için geç başvuru ücretinin de yatırılması gerekiyor. Ödeme, ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden yapılabiliyor. ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla veya banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 10 Aralık 2020 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

2020-EKPSS KURA BAŞVURUSU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ