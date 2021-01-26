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EKPSS tercih sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM EKPSS 2020 sonuçları sorgulama ekranı

EKPSS 2020 tercih sonuçları açıklandı. 13 Ocak - 19 Ocak arasında yapılan tercih sonuçları bugün itibarıyla sorgulanmaya açıldı. ÖSYM başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi sosyal medya hesabından EKPSS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte ÖSYM EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı

EKPSS tercih sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM EKPSS 2020 sonuçları sorgulama ekranı

15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen EKPSS 2020 sınavı sonuçları 17 Aralık tarihinde açıklanmıştı. 13 Ocak tarihinde başlayan EKPSS tercihleri ise 19 Ocak'ta sonra erdi. Adaylar EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. ÖSYM EKPSS 2020 tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

EKPSS tercih sonuçları ÖSYM başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından açıklandı. Aygün; "Değerli EKPSS adaylarımız, 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim." açıklamasında bulundu.

2021 EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

EKPSS sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

2021 ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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