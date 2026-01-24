Ekranlardan uzak, kahkahalara yakın: Evde çocuklarla oynanacak oyunlar

Çocukların evde sıkılmadan vakit geçirmesi için pahalı oyuncaklara gerek yok. Evde bulunan malzemelerle oynanabilen oyunlar, hem aile bağlarını güçlendiriyor hem de çocukların yaratıcılığını artırıyor.

EVDE ÇOCUKLARLA OYNANACAK OYUNLAR

OYUN HAMURLARI

Oyun hamurları, özellikle 3–6 yaş arası çocuklar için hem eğlenceli hem de geliştirici bir aktivitedir. Çocuklar hamurları yoğurur, şekil verir ve farklı nesneler oluşturarak ince motor becerilerini, hayal gücünü ve el-göz koordinasyonunu geliştirir. Aynı zamanda renkleri öğrenme, sayma ve hikâye oluşturma gibi eğitici kazanımlar da sağlar. Evde hazır hamur kullanılabileceği gibi, un-tuz-su ile doğal hamur da yapılabilir.

SAKLAMBAÇ

Saklambaç, ev ortamına kolayca uyarlanabilen klasik bir oyundur. Çocuklar saklanırken hem eğlenir hem de mekânsal farkındalık, problem çözme ve sabır becerilerini geliştirir. Evin güvenli alanları belirlenerek oynandığında çocuklar için hem güvenli hem de oldukça keyifli bir oyundur. Küçük çocuklar için “oyuncak saklama” şeklinde de uyarlanabilir.

EV İÇİNDE HAZİNE AVI

Bu oyunda evin farklı noktalarına küçük ipuçları veya oyuncaklar saklanır. Çocuklar verilen yönlendirmelerle bu ipuçlarını takip eder. Hazine avı, dikkat toplama, yönergeleri anlama ve takip etme becerilerini güçlendirir. Aynı zamanda çocukların keşfetme duygusunu artırır ve hareket etmelerini sağlar.

KUKLA GÖSTERİSİ YAPMAK Evde bulunan çoraplar, peluş oyuncaklar veya el kuklalarıyla küçük gösteriler hazırlanabilir. Çocuklar kuklalar aracılığıyla duygu ve düşüncelerini ifade etmeyi öğrenir. Bu oyun dil gelişimi, hayal gücü ve özgüveni destekler. Ailece yapılan kukla gösterileri, çocukların sosyal bağlarını da güçlendirir. REKLAM EV YAPIMI BOWLING Pet şişeler, plastik bardaklar veya kutular dizilerek evde bowling oyunu oynanabilir. Top olarak yumuşak bir top tercih edilmelidir. Bu oyun çocukların denge, hedef alma ve kaba motor becerilerini geliştirir. Aynı zamanda sayma ve sıralama çalışmaları için de kullanılabilir. YASTIK SAVAŞI Yastık savaşı, çocukların enerjisini güvenli bir şekilde atmasını sağlar. Kurallar önceden belirlenerek (yüz bölgesine vurulmaması gibi) oynandığında oldukça eğlenceli ve güvenlidir. Bu oyun çocukların beden farkındalığını, reflekslerini ve kas gelişimini destekler. MÜZİKLİ DONMA OYUNU Müzik açılır, çocuklar dans eder; müzik durduğunda herkes olduğu yerde donar. Bu oyun dinleme becerisi, ritim duygusu ve beden kontrolünü geliştirir. Özellikle hareketli çocuklar için eğlenceli bir aktivitedir. TAKLİT OYUNU Bir kişi hareket yapar, diğerleri onu taklit eder. Hayvan yürüyüşleri, meslek canlandırmaları veya duyguları ifade eden mimikler kullanılabilir. Taklit oyunu çocukların gözlem yeteneğini, empati kurma becerisini ve yaratıcılığını artırır.