        Haberler Bilgi Yaşam Ekranlardan uzak, kahkahalara yakın: Evde çocuklarla oynanacak oyunlar

        Ekranlardan uzak, kahkahalara yakın: Evde çocuklarla oynanacak oyunlar

        Ekran başında geçirilen sürenin arttığı günümüzde, çocukların hem eğlenmesini hem de gelişimini destekleyen ev içi oyunlar büyük önem taşıyor. Ev ortamında kolayca uygulanabilen bu oyunlar, çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal becerilerini geliştirmeye yardımcı oluyor. İşte detaylar...

        Giriş: 24.01.2026 - 08:30 Güncelleme: 24.01.2026 - 08:30
        İşte evde çocuklarla oynanacak oyunlar
        Çocukların evde sıkılmadan vakit geçirmesi için pahalı oyuncaklara gerek yok. Evde bulunan malzemelerle oynanabilen oyunlar, hem aile bağlarını güçlendiriyor hem de çocukların yaratıcılığını artırıyor.

        EVDE ÇOCUKLARLA OYNANACAK OYUNLAR

        OYUN HAMURLARI

        Oyun hamurları, özellikle 3–6 yaş arası çocuklar için hem eğlenceli hem de geliştirici bir aktivitedir. Çocuklar hamurları yoğurur, şekil verir ve farklı nesneler oluşturarak ince motor becerilerini, hayal gücünü ve el-göz koordinasyonunu geliştirir. Aynı zamanda renkleri öğrenme, sayma ve hikâye oluşturma gibi eğitici kazanımlar da sağlar. Evde hazır hamur kullanılabileceği gibi, un-tuz-su ile doğal hamur da yapılabilir.

        SAKLAMBAÇ

        Saklambaç, ev ortamına kolayca uyarlanabilen klasik bir oyundur. Çocuklar saklanırken hem eğlenir hem de mekânsal farkındalık, problem çözme ve sabır becerilerini geliştirir. Evin güvenli alanları belirlenerek oynandığında çocuklar için hem güvenli hem de oldukça keyifli bir oyundur. Küçük çocuklar için “oyuncak saklama” şeklinde de uyarlanabilir.

        EV İÇİNDE HAZİNE AVI

        Bu oyunda evin farklı noktalarına küçük ipuçları veya oyuncaklar saklanır. Çocuklar verilen yönlendirmelerle bu ipuçlarını takip eder. Hazine avı, dikkat toplama, yönergeleri anlama ve takip etme becerilerini güçlendirir. Aynı zamanda çocukların keşfetme duygusunu artırır ve hareket etmelerini sağlar.

        KUKLA GÖSTERİSİ YAPMAK

        Evde bulunan çoraplar, peluş oyuncaklar veya el kuklalarıyla küçük gösteriler hazırlanabilir. Çocuklar kuklalar aracılığıyla duygu ve düşüncelerini ifade etmeyi öğrenir. Bu oyun dil gelişimi, hayal gücü ve özgüveni destekler. Ailece yapılan kukla gösterileri, çocukların sosyal bağlarını da güçlendirir.

        EV YAPIMI BOWLING

        Pet şişeler, plastik bardaklar veya kutular dizilerek evde bowling oyunu oynanabilir. Top olarak yumuşak bir top tercih edilmelidir. Bu oyun çocukların denge, hedef alma ve kaba motor becerilerini geliştirir. Aynı zamanda sayma ve sıralama çalışmaları için de kullanılabilir.

        YASTIK SAVAŞI

        Yastık savaşı, çocukların enerjisini güvenli bir şekilde atmasını sağlar. Kurallar önceden belirlenerek (yüz bölgesine vurulmaması gibi) oynandığında oldukça eğlenceli ve güvenlidir. Bu oyun çocukların beden farkındalığını, reflekslerini ve kas gelişimini destekler.

        MÜZİKLİ DONMA OYUNU

        Müzik açılır, çocuklar dans eder; müzik durduğunda herkes olduğu yerde donar. Bu oyun dinleme becerisi, ritim duygusu ve beden kontrolünü geliştirir. Özellikle hareketli çocuklar için eğlenceli bir aktivitedir.

        TAKLİT OYUNU

        Bir kişi hareket yapar, diğerleri onu taklit eder. Hayvan yürüyüşleri, meslek canlandırmaları veya duyguları ifade eden mimikler kullanılabilir. Taklit oyunu çocukların gözlem yeteneğini, empati kurma becerisini ve yaratıcılığını artırır.

        RENK BULMA OYUNU

        Bir renk söylenir ve çocuklardan ev içinde o renkte bir eşya bulmaları istenir. Bu oyun renkleri öğrenme, hızlı düşünme ve dikkat becerilerini geliştirir. Küçük çocuklar için oldukça öğreticidir.

        ENGEL PARKURU

        Yastıklar, sandalyeler ve minderlerle evde basit bir parkur hazırlanabilir. Çocuklar bu parkuru sürünerek, zıplayarak veya dengede yürüyerek tamamlar. Engel parkuru, kas gelişimi, koordinasyon ve özgüven açısından çok faydalıdır.

        DUYGU OYUNU

        Çocuğa bir duygu söylenir (mutlu, üzgün, şaşkın gibi) ve bu duyguyu yüz ifadesi veya beden diliyle göstermesi istenir. Bu oyun çocukların duygusal farkındalığını ve kendini ifade etme becerisini güçlendirir.

        Görsel Kaynak: shutterstock

