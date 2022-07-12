Ekranların yeni fenomeni 'Sadi Payaslı'yla tanışmaya çok az kaldı 0:00 / 0:00

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Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait çarpıcı bir drama olan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin kahramanı kirli geçmişini ardında bırakıp itirafçı olan ve polisle yaptığı işbirliği sonucunda tanık koruma programına girerek coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı. Sarsılmaz adalet duygusu ve olağandışı yöntemleriyle diğer öğretmenlerden çok farklı olan Payaslı, Karabayır Lisesi'nde taşları yerinden oynatacak! Okulda ıslahevinden liseye gelen beş genç Mert, Zülfikar, Can, Melek ve Aylin'le yolu kesişen Sadi Payaslı hayata bir sıfır yenik başlayan bu gençlerin adeta koruyucu meleği olacak!

Ankara'dan İstanbul'a asayiş şubenin ele avuca sığmaz polisi Songül ile birlikte gelen Sadi Payaslı, burada 17 yıl önce istemeden de olsa ardında bırakıp kaçtığı ama asla unutamadığı sevgilisi Derya'yla karşılaşınca hayatı iyice kördüğüme dönecek...

Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait olan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', 21 Temmuz Perşembe 20.00'de SHOW TV'de başlıyor.