Habertürk'ten Esra Boğazlayan'ın haberine göre CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı konuşulan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah İstanbul’daki CHP’li ilçe belediye başkanlarıyla toplantı düzenledi. Adaylık konusunda mevkidaşlarının görüşünü alan İmamoğlu’na tüm ilçe başkanlarından destek geldi. Bu gelişmeyle birlikte kulislere yansıyan bilgilere bakılırsa Ekrem İmamoğlu adaylığa çok yakın.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

"DÜŞÜNÜLMÜŞ OLMAK ONUR VERİCİ"

Habertürk'ten Esra Boğazlayan'a konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylığıyla ilgili şu değerlendirmede bulunmuştu: "Bu görev için düşünülmüş olmak onur verici. Aday olmaktan ziyade aday gösterilmek benim için çok değerli. Toplumsal ve büyük hedeflere yönelik 'Ben adayım' demeyi hiç öngörmedim. Halk ya da gerekli kurullar sizi layık görür. Zira Genel Başkanımızın benimle ilgili olumlu ifadeleri bir belediye başkanının alacağı görevi esnasında kendi kurumunda alacağı en iyi ödüllerden biridir. Minnettarım."

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