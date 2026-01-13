Habertürk
        Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

        Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

        Tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 150 bin lira tazminat ödeyecek.

        Giriş: 13.01.2026 - 11:55 Güncelleme: 13.01.2026 - 11:55
        İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisine yönelik sözleri nedeniyle Ekrem İmamoğlu'na açtığı manevi tazminat davasında mahkeme, 150 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.

        İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

        Duruşmada söz alan davacı avukatı Ferah Yıldız, Ekrem İmamoğlu'nun, davaya konu olan ifadeleriyle müvekkili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve kamu kurumlarını açık olarak hedef aldığını belirterek, karşı tarafın iddialarını ispatlayacak nitelikte delil sunmadığını kaydetti.

        Davalı avukatı ise duruşmanın ertelenmesi yönünde karar verilmesini talep etti.

        Hakim, önceki duruşmalarda davanın sözlü olarak yapılacağı yönünde ara karar bulunduğunu ve tarafların gelmemesi durumunda davayı karara bağlayacağının bildirildiğini kaydetti.

        Son sözü sorulan avukat Yıldız, talepleri doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmesini istedi.

        Kararını açıklayan hakim, davanın kısmen kabulüne karar vererek, 150 bin lira manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Ekrem İmamoğlu'ndan alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmesine hükmetti.

        NE OLMUŞTU?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun 20 Mart 2025'te sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik ve meslek hayatına yönelik ifadeler kullandığı belirtiliyor.

        Dilekçede, gerçekleşen haksız fiil sebebiyle davanın kabul edilerek, 250 bin lira manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle tazmin edilmesine karar verilmesi istenmişti.

