Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun 20 Mart 2025'te sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik ve meslek hayatına yönelik ifadeler kullandığı belirtiliyor.
Dilekçede, gerçekleşen haksız fiil sebebiyle davanın kabul edilerek, 250 bin lira manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle tazmin edilmesine karar verilmesi istenmişti.