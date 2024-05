Ekrem İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu'ya tebrik ziyareti

"HEPİMİZİN KAPISI BİRBİRİNE AÇIK"

Her ilçede, ilgili bürokratlar eşliğinde toplantılar yaptıklarını aktaran İmamoğlu, "Her ilçede yaklaşık 2-2,5 saat toplantılarımıaz oluyor. Çok da verimli, çok da paylaşımcı geçiyor. Bundan dolayı çok mutluyum. İstanbul'umuz, çok çok önemli. Yaşamın kalbi bütün Türkiye için. Atacağımız her iyi adım şehircilik adına, iletişim adına, müzakere adına, istişare adına Türkiye'de örnek olacaktır. Bu bağlamda Tevfik Göksu gibi özellikle deneyimli başkanlarımıza, önümüzdeki 5 yılda iletişim, ilişki ve birarada çalışma kültürüne dönük önemli sorumluluklar düşüyor. Elbette hepimizin kapısı birbirine açık. İnşallah hepimiz, milletimize mahçup olmayız. Şehrimize ve hemşerilerimize mahcup olmayız" ifadelerini kullandı.