İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti ziyaretleri kapsamında ilk olarak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Parti Mensuplarıyla bir araya gelen İmamoğlu, basın mensuplarının ziyaretlere ilişkin sorularını yanıtladı.

“PARTİMDE BULUNMAKTAN BÜYÜK GURUR VE ONUR DUYUYORUM”

Bugün kendi mensubu olduğu siyasi partiyi ziyaret ettiğini ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bugünkü ziyaretimin biraz daha, siyasi partileri bakışımızın bir başlangıç ziyareti. Bu talebimizi ilk etapta Meclis'te grubu bulunan bütün siyasi partilerden talepte bulunarak yola çıktık. Bugün CHP'deyiz. Diğer partilerden randevularımız, girişimlerimiz var. Girişimlerimizin devam ettiği partilerimiz var. Bu bağlantı ve diyalog devamlı olsun. Bu uygulananın örnek olduğunu düşünüyorum. Asla vazgeçmeyeceğimiz bir uygulama olacak. Kim ne düşünürse, ne yaparsa yapsın, önemsediğim yok. Ben şahsen toplumun adına doğru adım atıyorsak gerisini düşünmenin önemli olmadığını hissediyorum. Bu bağlamda il yönetimiyle bir değerlendirme yapacağız. Partimde bulunmaktan büyük gurur ve onur duyuyorum” dedi.

“RANDEVU GİRİŞİMLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

İHA'nın haberine göre bir gazetecinin "AKP ve MHP'den randevu aldınız mı?" şeklindeki sorusuna İmamoğlu, şu cevabı verdi:

"MHP'den henüz dönüş almadık. AK Parti bize randevu vermedi. Ama girişimlere devam edeceğiz. Bu bizim yaptığımız uygulananın bir eksikliği değildir. Uygulamayı güzel yaptık. Diğer tavırla ilgili belki, kişisel bir tavırdır. Bilemem. Belki siyasi bir tavırdır. Ama dediğim gibi, çocukların ve gençlerin, bu şehrin insanlarının beklentisinin gerisinde bir uygulamadır. Geri bir uygulamadır. Bu manada, tekrar düşünmelerini tavsiye ediyorum. Bizim davetimiz hala geçerli ve açıktır. Bunu açıkçası vermezlerse eğer, AK Parti için şimdilik konuşuyorum. Yenilemeye devam edeceğim. Umarım bir gün vazgeçerler."

“BEN BUNUN ÜZERİNE ÇIKACAĞIM DİYORSA, BENİ YEMEĞE DAVET ETSİN”

Basın mensuplarının "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makamınıza davet edecek misiniz" sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı'nı ben makama davet etmedim, aksine ben randevu talebinde bulunacağım dedim ki doğrusu da o. Kendileri bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı. Randevu talebine bulunacağım. Ondan sonra da bu ziyarette kendisi de uygun olursa davet de ederim. Yurt dışında olduğu için henüz davetimi yapmadım. TV yoluyla yaptım fakat fiili olarak randevu talep etmedim ama şimdi edeceğim. Ülkenin hangi kamu kurumu olursa olsun, fikirsel farklılıklarımız da olsa, hangi siyasi parti olursa olsun, hizmet etme konusundaki ziyaretlerimize, samimi çabamıza devam edeceğiz. Bundan sakınmayacağız" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın çay davetine ilişkin olarak ise "Binali Bey'le ilgili de şöyle; bu olay, televizyonda geçen bir çay davetiydi. 'Ben sizi çaya davet ediyorum' derseniz, bu eksik bir davettir. Net bir yere davet olmayınca ben, meydanlarda bu davetin netleşmesini talep ettim. Hatta, 'Lütfen seçim gününe kadar olsun, sonra anlamı olmaz. Buna seçim günü de dahil. Oyumuzu kullanır, sonra oturur bir yerde çayımızı içeriz, haber bekliyorum' diye, İstanbul'un her yerinden bağıra çağıra söyledim bunu. Daha ne yapabilirim, bilmiyorum. Ama bana bir geri dönüş olmadı. Sonrasında, 'Ben çay davetimi yaptım ama Ekrem Bey yoğundur, şimdi işleriyle uğraşacak' diye bir ifadesi oldu. Ben, bu çay davetinin süresinin dolduğunu düşünüyorum. Şimdi ben onu kahveye çevirdim ve İBB'nin Saraçhane binasına kendilerini davet ediyorum. Hem kahve içelim hem ağırlayalım hem İstanbul'la ilgili düşüncelerini alalım. Bizim ne yapacağımızı anlatalım. Kendilerini layıkıyla ağırlamak istiyorum. Kahve ikram etmek istiyorum. 40 yıl hatırı olsun. Onu yaşayalım istiyorum. Ben bunun üzerine çıkacağım diyorsa, beni yemeğe davet etsin, yemekte o zaman giderim kendisine” diye konuştu.