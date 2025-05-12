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        Haberler Gündem Ekrem İmamoğlu’ndan PKK’nın fesih kararı ile ilgili açıklama: Ülkem adına çok sevindim

        Ekrem İmamoğlu’ndan PKK’nın fesih kararı ile ilgili açıklama: Ülkem adına çok sevindim

        Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'ndan terör örgütü PKK'nın fesih kararı ile ilgili açıklama: Ülkem adına çok sevindim

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 23:40 Güncelleme: 12.05.2025 - 23:40
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        PKK'nın fesih kararı ile ilgili açıklama
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        Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli X hesabından paylaşılan açıklamada terör örgütü PKK’nın aldığı fesih kararını değerlendirildi.

        Karara “çok sevindiğini” ifade eden Ekrem İmamoğlu, feshi kararı sonrasında yasal düzenlemeler, siyasi ve hukiki reformların da bir an önce hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

        İmamoğlu değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

        "YAPMAMIZ GEREKENLER VAR"

        Türk ve Kürt on binlerce vatandaşımızın hayatına mal olan, kaynaklarımızı kurutan bir dönemin nihayet kapanıyor olmasına ülkem adına çok sevindim. Artık konuşmanın, diyalogun, siyasetin, işe koyulmanın vaktidir. O kötü günlere bir daha geri dönmemek için hem içeride hem dışarıda yapmamız gerekenler vardır.

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        "MECLİS ZEMİNİ GÜÇLENDİRİLMELİ"

        Böylesine büyük ve önemli bir süreç, iktidarın yapmaya çalıştığı gibi az sayıdaki siyasetçinin kapalı kapılar ardında yapacağı görüşmelerle, toplumun desteği ve onayı alınmadan, uzmanlar dahil edilmeden, ifade ve örgütlenme özgürlüğü gibi asgari demokratik şartlar olmadan yürütülemez. Yine, böylesine büyük ve önemli bir süreç; günü kurtarmayı ve seçim kazanmayı esas alan, kısa vadeli ve meselenin bölgesel boyutunu ihmal eden bir perspektifle başarıya ulaştırılamaz. Aksine, bu büyük ve önemli sürecin gereğini bihakkın yerine getirebilmek için; şeffaflığa, Meclis zemininin güçlendirilmesine, kapsayıcılığa, özgürlük ve demokrasi iklimine, uzun vadeli ve bölgesel bir perspektife ihtiyacımız vardır.

        "BARIŞ VE REFAH İÇERİSİNDE YAŞAYACAĞIM GÜNLER UZAK DEĞİL"

        Doğusu, Batısı, Kuzeyi, Güneyiyle bütün vatandaşlara refahı, huzuru, adaleti getireceğiz. Her kimlik ve inançtan insanımızın makbul, muteber ve eşit hissettiği bir ülke olacağız. Milletimizi içine düşürüldüğü yoksulluk girdabından çıkaracak; çalışan, üreten, kazanan ve adil bir biçimde paylaşan bir sistemi el birliğiyle inşa edeceğiz. Türk Kürt kardeşçe, barış ve refah içinde yaşayacağımız günler uzak değil.

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        #Ekrem İmamoğlu
        #imamoğlu PKK fesih
        #haberler
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