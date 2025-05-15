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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Ekrem Memnun ameliyat edildi - Basketbol Haberleri

        Ekrem Memnun ameliyat edildi

        A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle ameliyat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 14:15 Güncelleme: 15.05.2025 - 14:15
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        Ekrem Memnun ameliyat edildi
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        Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre Ekrem Memnun, dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık yaşadı. TBF Sağlık Kurulu üyesi ve milli takım doktoru Barış Kocaoğlu tarafından gerçekleştirilen kontrollerde Ekrem Memnun'un sağ aşil tendonunda zorlanmaya bağlı yırtılma teşhis edildi.

        Tecrübeli başantrenör, milli takımlar resmi sponsoru Acıbadem Sağlık Grubunun Altunizade Hastanesi'nde başarılı bir ameliyat geçirdi.

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