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Eksantrik ne demek? Eksantrik nasıl yazılır? Eksantrik TDK sözlük anlamı nedir? Eksantrik TDK imla

Eksantrik kelimesinin doğru yazımı ve sözlük anlamı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki TDK sözlüğüne göre kelimenin doğru yazımı nasıldır? Eksantrik sözcüğünün kelime anlamı nedir?

Eksantrik ne demek?

Eksantrik sözcüğü nasıl yazılır, kelime anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

EKSANTRİK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, eksantrik şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "ekzantrik, eksantarik, ekzanterik" gibi yazımlar ise imla hatasıdır. 

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'eksantrik'tir. 

EKSANTRİK KELİME ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı, 'dış merkezlik, ayrıksı' anlamlarına gelen eksantrik; Türkçeye Fransızcadan geçmiştir. 

 

 

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