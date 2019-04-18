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WikiLeaks'in kurcusu Julian Assange, Ekvador Büyükelçiliği'nde 7 yıl tutulduktan sonra 11 Nisan'da İngiliz polisine teslim edilmişti.
Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, selefi Rafael Correa ile birlikte BBC'ye açıklamalarda bulundu. Moreno, WikiLeaks'in kurcusu Julian Assange'e verilen diplomatik sığınma hakkının, Assange'ın dışkısını elçilik duvarlarına sürmesi, günlük protokolleri ve uluslararası anlaşmaları ihlal etmesi nedeniyle geri alındığını söyledi.
Ekvador'un Londra Büyükelçisi Jaime Marchan de daha önce İngiliz Daily Mail gazetesine bir açıklamada bulunarak, Assange'ın son zamanlarda elçilik duvarına dışkısını sürerek ve dışkılı iç çamaşırını tuvalette bırakarak tepki göstermeye başladığını söylemişti.
Moreno, Assange'e verdikleri diplomatik sığınma hakkını hiçbir ülkenin etkisinde kalmadan geri aldıklarını belirtmişti.
Julian Assange'ın avukatı Jennifer Robinson ise Assange'ın elçilikten atılmasını meşru göstermek için Ekvador'un rezil suçlamalar yaptığını ve etrafa yalanlar yaydığını söyledi.
Assange, Afgan savaş dosyalarını sızdırmasından dolayı İsveç tarafından ABD'ye teslim edilmekten ve ölüm cezasına çarptırılmaktan korkuyor. ABD Adalet Bakanlığı, Assange hakkında hükümetin bilgisayar sistemine girmek gibi suçlamalarla dava dosyası hazırlamıştı.
Assange 11 Nisan'da Westminster Sulh Mahkemesinde, 2012'de İsveç'e iade emri verildiği zaman teslim olmaması konusundaki suçlamayı reddetti. Westminister Yargıcı Michael Snow, ilerde Southwark Kraliyet Mahkemesi tarafından mahkum edilmesi halinde Assange'ın 12 ay hapis cezası almakla karşı karşıya kalacağını söyledi.
Yargıç Michael Snow, Assange'ın ABD'ye iadesi konusunda ABD'nin 12 Haziran'a kadar gerekli dokümanları sunması gerektiğini söyledi.
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