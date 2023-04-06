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El arabası lastiğine hava basarken canından oluyordu

Trabzon'da el arabası lastiğine hava basarken, lastiğin patlaması sonucu fırlayan jant Alay Dumangöz'ün yüzüne çarptı. Olay sonrası ağır yaralanan ve 12 gün komada kalan Alay Dumangöz, bir gözünü kaybederken dili ve çenesi zarar gördü.

El arabası lastiğine hava basarken canından oluyordu
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İHA

Trabzon'un Of ilçesi Sarıbey mahallesinde yaşayan Alay Dumangöz (50), el arabası lastiğine hava basmak isterken hayatının şokunu yaşadı. Köyde bahçe işlerinde kullandığı el arabası lastiğinin havasının sönmüş olduğunu gören Dumangöz, lastiği alarak lastikçiye götürdü. Lastikçide lastiğe hava bastığı esnada bir anda patlayan lastiğin jantı Dumangöz'ün yüzüne vurdu. Olay yerinde baygınlık geçiren Dumangöz, ambulansla Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. 12 gün hastanede yoğun bakımda yatan Dumangöz bir gözünü kaybetti, çenesi ve dili zarar gördü.

Hastaneden taburcu olarak evine dönen Alay Dumangöz, Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) göz nakli olmayı beklerken, olayda hayatını kaybetmediği için şanslı olduğunu söyledi.

"BOMBA GİBİ PATLADI"

Başından geçenleri anlatan Alay Dumangöz, "El arabası lastiğini şişirmek için lastikçiye götürdüm. Fazla hava gittiği için patladı. Lastik patladıktan sonra bir şey hatırlamıyorum. Hastaneye götürmüşler beni. 12 gün yoğun bakımda yattım. Ondan sonra eve geldim. Birkaç kez Trabzon'a kontrole gittim. Şimdi Ankara'ya göz nakli için gideceğim. Gözüme toz girmemesi için korumalık takıyorum. Dişlerim, çenem, dilim ve gözüm zarar gördü. Dilimde yarılma oldu, iyileşti. İlk kez başıma böyle bir şey geldi. Bomba gibi patladı. Jantın içindeki pim fırlayarak gözüme girdi. Bu kadarına da şükürler olsun. Yapacak bir şey yok. İnsanlara tavsiyem el pompasıyla lastiklere hava basmasınlar" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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