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El-Ehli - Real Madrid: 1-4 (MAÇ SONUCU)

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid, yarı finalde El-Ehli'yi 4-1 yenerek finalde El-Hilal'in rakibi oldu.

El-Ehli - Real Madrid: 1-4 (MAÇ SONUCU)
AA

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonları ile ev sahibi kontenjanından bir takımın katıldığı 2022 Kulüpler Dünya Kupası, Real Madrid-El-Ehli yarı final maçıyla devam etti.

Mücadelede UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Mısır temsilcisi El-Ehli kulübü karşılaştı.

Maçın 42. dakikasında Vinicius Junior'ın golüyle 1-0 öne geçen Real Madrid, ilk yarıyı da bu skorla tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısının başında İspanyol temsilcisi 46. dakikada Federico Valverde'nin golüyle 2-0 öne geçti. Mısır temsilcisi, 65. dakikada Ali Maaloul'un penaltı golüyle farkı bire indirirken, Real Madrid 87. dakikada Luka Modric ile penaltı atışından yararlanamadı. Rodrygo ve Sergio Arribas, maçın uzatma dakikalarında bulduğu gollerle skoru 4-1'e taşıdı ve maç da bu skorla sona erdi.

Yarı finalin diğer maçında Brezilya ekibi Flamengo'yu 3-2 yenen Suudi Arabistan temsilcisi El-Hilal, finale yükselmişti.

2022 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid ile El-Hilal arasındaki final maçı, 11 Şubat Cumartesi günü Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda yapılacak.

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