Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam El konulan 33 şeker planörüne doğal yaşam parkında bakılıyor

        El konulan 33 şeker planörüne doğal yaşam parkında bakılıyor

        Belgesiz satışı ve bulundurulması yasak olduğu için el konulan 33 şeker planörüne, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda veteriner hekimler tarafından özenle bakılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 14:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da el konulmuştu! Yeni yuvalarına yerleştiler

        Barındırdığı 130'a yakın türden 1500'ü aşkın hayvanla Türkiye'nin en büyüklerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, güvenlik kuvvetlerince el konulan hayvanlar için 'yediemin' görevi de üstleniyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yasa dışı satışı yapıldığı ihbarı üzerine Isparta'daki bir evde el konulan 33 şeker planörü de Antalya Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi.

        'Uçan sincap' olarak da adlandırılan şeker planörleri, yaşam parkının veteriner kliniğinde sağlık kontrolünden geçirildi, karantinaya alındı.

        Karantina sürecinin ardından şeker planörleri, uygun ışık ve sıcaklık değerlerinde hazırlanan yeni yuvalarına yerleştirildi.

        REKLAM

        Doğal yaşam parkının ilk şeker planörleri olan hayvanlar, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

        "NESLİ TÜKENME EĞİLİMİNDE OLAN HAYVANLAR"

        Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda görevli veteriner hekim Oğulcan Demir, şeker planörlerine ev ortamında bilinçsiz şekilde bakıldığını tespit ettiklerini söyledi.

        Hayvanların sağlık kontrollerinin tamamlandığını ve yeni yaşam alanlarına adapte olmaya başladıklarını ifade eden Demir, "Her gün beslenmelerini, kilo dengelerini takip ediyoruz. Meyve ağırlıklı besliyoruz" dedi.

        Ziyaretçilerin bu tatlı hayvanları görmelerini beklediklerini dile getiren Demir, "Nesli tükenme eğiliminde olan hayvanlar. Ana vatanları Avustralya, Endonezya. Bu açıdan Türkiye'de doğa dengesi için risk oluşturabilecek bir hayvan grubu" ifadelerini kullandı.

        Şeker planörleri arasında gebe olanların da bulunduğunu aktaran Demir, "Doğum süreçlerini yakından takip ediyoruz. En kısa sürede sayıları artacak. Ev ortamından geldikleri için uygun bir yaşam alanı hazırladık. Sosyal olmaları için yeni bir barınak yaptık. Uygun ışıklar, yapay çiçekler, doğal ağaç kütükleri, saklanabileceği, yuva yapabileceği yerleri tasarladık" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Artvin'de heyelan anı cep telefonuyla görüntülendi

        Şavşat Karayolu'nda meydana gelen heyelanda yol kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

        #şeker planörü
        #Antalya Doğal Yaşam Parkı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        İran, müzakerelere kapıyı kapattı: ABD'ye güvenmiyoruz
        İran, müzakerelere kapıyı kapattı: ABD'ye güvenmiyoruz
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        İş yerinde kanlı saldırı! Katil aranıyor!
        İş yerinde kanlı saldırı! Katil aranıyor!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı
        Daha 7 yaşında! İlkokulda akran zorbalığı iddiası
        Daha 7 yaşında! İlkokulda akran zorbalığı iddiası