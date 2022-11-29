Hayvanlarımızın güvenliği ve sağlığı bizim için çok önemli. Burada doğmuş Mısır yılanımızın da rutin kontrolü ve gelişimi yakından takip ediliyor. Boyları ölçülüyor, kilolarına bakılıyor. Gerekli gördüklerimize vitamin ve ilaç takviyeleri veriliyor" dedi.