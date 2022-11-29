Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

El koyulan albino piton yeni yuvasında

Türkiye'ye kaçak yollarla sokulduğu tespit edilip, Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince el koyulan albino piton, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi. Kontrolden geçirilen piton, karantina sonrası sürüngen evinde yaşayacak

ABONE OL
DHA
  • El koyulan albino piton yeni yuvasında

    Yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulduğu tespit edilen ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince el koyularak Antalya Doğal Yaşam Parkı'na getirilen albino piton, sağlık kontrolünden geçirilip, karantinaya alındı.
  • El koyulan albino piton yeni yuvasında

    Bir süre gözetim altında tutulması planlanan albino piton, diğer sürüngenlerle birlikte sürüngen evinde yaşayacak.
  • El koyulan albino piton yeni yuvasında

    DHA'nın haberine göre kontrolleri yapılan pitonun iyi olduğu belirtildi. Pitonun yanı sıra hayvanat bahçesinde doğan Mısır yılanı ile deri değiştirme aşamasındaki boğa yılanının da rutin kontrolleri yapıldı. 
  • El koyulan albino piton yeni yuvasında

    Derileri nemlendirici sıvılarla nemlendirilen yılanlara, ağız yoluyla vitamin de verildi. Kilo ve boy kontrolünün ardından yılanlar, yaşam alanlarına götürüldü.
  • El koyulan albino piton yeni yuvasında

    BÜTÜN TÜRLERE RUTİN KONTROL 

    Albino pitona Tarım ve Orman Bakanlığı'nın el koyduğunu belirten Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Aygül Arsun, "Veteriner hekimlerimiz ilk sağlık kontrollerini yapıyor. Burada bütün türlere rutin sağlık kontrolleri ile taramaları yapıyoruz. Günlük kontrol, aylık ve 3 aylık kontrollerimiz var. Bütün hayvanlarımız bu işlemlere ve taramalara giriyor.
  • El koyulan albino piton yeni yuvasında

     Hayvanlarımızın güvenliği ve sağlığı bizim için çok önemli. Burada doğmuş Mısır yılanımızın da rutin kontrolü ve gelişimi yakından takip ediliyor. Boyları ölçülüyor, kilolarına bakılıyor. Gerekli gördüklerimize vitamin ve ilaç takviyeleri veriliyor" dedi. 
  • El koyulan albino piton yeni yuvasında
  • El koyulan albino piton yeni yuvasında
  • El koyulan albino piton yeni yuvasında
  • El koyulan albino piton yeni yuvasında
  • El koyulan albino piton yeni yuvasında

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.