Elan Ricardo'yu eski hocası anlattı: Onu Luka Modric'e benzetiyorum

"ONUN İÇİN BÖYLE KÖKLÜ BİR DEĞİŞİM ZOR OLABİLİR"

64 yaşındaki teknik adam, Elan Ricardo'nun Beşiktaş'a ve Türkiye'ye uyum sürecinde zorlanabileceğini de belirterek, "Bu kadar genç bir çocuk için böylesine köklü bir değişim zor olabilir. Ancak oradaki insanların sıcaklığı ve kulüp tarafından desteklenmek, ailesinin de yanında olması onun adaptasyon sürecini hızlandırarak yeteneğinden daha hızlı yararlanılmasında belirleyici olacaktır" cümlelerine yer verdi.