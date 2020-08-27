TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Belediyespor’un ismi değişti. Göreve gelen Tuncay Kaymak başkanlığındaki yönetim kurulunun aldığı karar ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun onayı ile takımın adı Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada; “2014 yılından bu yana Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü ismi ile mücadele eden kulübümüz, bilindiği üzere yaşanan yönetim değişikliği sonucu isim değişikliği durumuna gitmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu’na yapılan başvuru sonucu Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü ismi “Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü” olarak değiştirilmiştir. Kararın Türk futboluna ve ilimizin adına hayırlı olmasını temenni edere, Tüm Elazığlılar’ı ve Elazığlı hemşerilerimizi takımımızı desteklemeye davet ediyoruz” denildi.

Öte yandan kulüp son olarak Yomraspor forması giyen ön libero Kaan Güdü’yü de renklerine bağladı.