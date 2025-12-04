Elazığ - Bursa kaç kilometre? Elazığ - Bursa arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Elazığ - Bursa mesafe ne kadar diye araştıranlar, özellikle kış aylarında doğu kesimlerde yoğun kar yağışı nedeniyle yol hızının düşebildiğini göz önünde bulunduruyor. Havayolu seyahatinde ise aktarma zorunluluğu sebebiyle toplam yolculuk süresi değişiyor. Elazığ - Bursa ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı hem yol türüne hem de mevsime göre farklılaşıyor. Elazığ - Bursa arası mesafe hakkında detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz. Elazığ ile Bursa arasındaki uzun rota, hem öğrenci hem iş hem de aile ziyareti için sık kullanılan güzergahlardan biri. Bu nedenle Elazığ - Bursa kaç km ve yolun tamamı ne kadar sürede gidilir soruları sıkça araştırılıyor. Doğu Anadolu’dan çıkıp İç Anadolu üzerinden Marmara’ya uzanan hat, farklı yol seçenekleri sunmasıyla da öne çıkıyor. Özellikle Malatya, Kayseri ve Ankara üzerinden ilerleyen güzergahın yol durumu, mevsimsel koşullar ve trafik yoğunluğu seyahat süresini etkileyen başlıca unsurlar. Elazığ - Bursa mesafe ne kadar sorusunun cevabı yalnızca kilometreyle sınırlı değil; güzergah üzerindeki şehirlerin sunduğu imkanlar, yolun bölünmüş olması ve alternatif rotaların varlığı da tercihleri şekillendiriyor. Havayolunu değerlendirmek isteyenler ise aktarma zorunluluğu nedeniyle toplam zaman hesabını doğru yapmak istiyor.

ELAZIĞ - BURSA KAÇ KİLOMETRE? Elazığ - Bursa kaç kilometre sorusunun karayolundaki en yaygın cevabı yaklaşık 1.145 kilometre. Bu mesafe, kullanılan yola göre küçük değişiklikler gösterse de genel olarak 1.130 ile 1.170 kilometre arasında kabul ediliyor. En çok tercih edilen rota; Elazığ’dan Malatya’ya, oradan da Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale ve Ankara güzergahına bağlanıyor. Bu hattın tercih edilmesindeki temel neden yol kalitesinin yüksek olması ve şehirler arası bağlantıların güçlü olması. Bazı sürücüler Ankara’dan sonra Eskişehir yerine Afyonkarahisar güzergahını tercih ederek farklı bir rota üzerinden Bursa’ya ulaşabiliyor. Ancak iki rotanın kilometre farkı çok büyük olmadığı için çoğu yolcu trafiğin daha az olduğu hatlara yöneliyor. ELAZIĞ - BURSA KAÇ KM? Elazığ - Bursa kaç km sorusuna yanıt arayanlar için önemli bir diğer detay da yol yapısındaki değişiklikler. Yolun büyük bölümü bölünmüş yol olduğu için uzun mesafeye rağmen sürüş konforu yüksek. Özellikle Malatya - Kayseri arası ve Kayseri - Ankara hattı, yol kalitesi bakımından oldukça dengeli ilerliyor.

Bu uzun mesafede yakıt tüketimini hesaplamak isteyenler için ortalama bir araçla gidildiğinde 90-100 litre civarı bir tüketim ortaya çıkabiliyor. Tabii bu oran aracın modeline, hızına ve yük durumuna göre değişiyor. Yaklaşık 1.145 kilometrelik hat boyunca çok sayıda dinlenme tesisi bulunması, yolculuğu daha güvenli hale getiriyor. ELAZIĞ - BURSA MESAFE NE KADAR? Elazığ - Bursa mesafe ne kadar sorusunun cevabı, kilometre hesabının ötesinde coğrafi farklılıkları da içeriyor. Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı noktalarından başlayan yolculuk, İç Anadolu’nun geniş bozkırlarına ve ardından Marmara Bölgesi’nin düzlüklerine bağlanıyor. Bu nedenle özellikle mevsim geçişlerinde yol koşulları değişkenlik gösterebiliyor. Mesafenin uzun olması nedeniyle sürücülerin belirli aralıklarla mola vermesi öneriliyor. Ayrıca otoyolun bazı bölümlerinde hız sınırlarının düşmesi, toplam süreyi etkileyen etkenlerden biri. Bununla birlikte mesafe boyunca yol kenarlarında hem konaklama hem de çevre illeri keşfetme imkanı sunan birçok nokta yer alıyor. ELAZIĞ - BURSA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Elazığ - Bursa ne kadar sürede gidilir sorusunun karayolundaki ortalama yanıtı 13 ila 15 saat arasında. Elbette bu süre, yoğun şehir içi trafiği, mevsim koşulları ve molalarla birlikte değişebilir. Özellikle Ankara çevresindeki yoğun geçiş, toplam süreyi zaman zaman uzatabiliyor.