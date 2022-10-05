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4'üncü kattan düşen kadın yaralandı 0:00 / 0:00

İHA

Elazığ'da bir binanın 4'üncü katından düşen genç kadın yaralandı. Olay, merkez Abdullahpaşa Mahallesi 263. Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 20 yaşındaki İ.B, 4'üncü katın camından aşağı düştü. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. İHA'nın haberine göre; tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipler olay yerinde inceleme yaptı.