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        Haberler Gündem Elazığ'da kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

        Elazığ'da kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

        Elazığ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Feci kazada sürücü yaşamını yitirirken, araçtaki bir kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 00:33 Güncelleme: 07.02.2025 - 00:46
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        Kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Elazığ'da kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Elazığ-Malatya karayolu, Yalındamlar Köyü Camii mevkisinde meydana geldi.

        Murat Kaya yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada Murat Kaya ile araçtaki ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; tedaviye alınan yaralılardan Murat Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cenazesi otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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