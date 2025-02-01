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        Haberler Gündem 3. Sayfa Elazığ'da lokantada yangın çıktı! Üst kattaki kurs boşaltıldı | Son dakika haberleri

        Elazığ'da lokantada yangın çıktı! Üst kattaki kurs boşaltıldı

        Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi'nde bir lokantada yangın çıktı. Dumanlar binayı sararken, üst katta bulunan kursta öğrenciler paniğe kapıldı. Öğrenciler tahliye edilirken, yangın büyümeden söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 13:08 Güncelleme: 01.02.2025 - 13:08
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        Lokantada yangın çıktı! Kurs boşaltıldı
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        Elazığ’da, bir lokantanın baca kısmında çıkan yangın, üst katındaki kurs merkezinde tedirginliğe neden oldu. Merkezdeki öğrenciler tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Ataşehir Mahallesi Şelale Sokak’taki bir lokantanın baca kısmında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Lokantanın üst kısmında bulunan kurs merkezini saran dumanlar, öğrencilerde tedirginliğe neden oldu. Öğrenciler tahliye edilirken, ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        ‘DERS ÇALIŞIRKEN DUMAN KOKUSU GELDİ’

        Öğrencilerden Mustafa Kuzu, “Kurs merkezinde ders çalışıyorduk, duman kokusu geldi. Fakat bizim kurs merkezi ile ilgili bir durum yoktu. Alt katta bulunan lokantadan dolayı yangın meydana gelmiş diye biliyorum. Bacadan çıkmış. Önemli bir durum yok ama tedbir amaçlı boşalttık” dedi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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