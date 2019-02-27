İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Dambüyük köyü Tapanlı mezrasındaki depoda sahte içki üretildiği yönünde bilgi aldı. Savcılık kararıyla harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, depodaki varil ve bidonların içerisinde sahte 450 litre şarap ele geçirildi. Ekipler depoyu mühürlerken, sahte içki üretenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE PARA CEZASI



Öte yandan, jandarma ekiplerinin, Elazığ- Bingöl karayolunda yaptıkları yol kontrol uygulamasında durdurdukları otomobilde de, paketler halinde kaçak 100 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen tütünle ilgili araç sürücüsüne 50 lira para cezası kesildi.