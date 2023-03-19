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Haberler Gündem Güncel Elazığ'da tarım arazileri sular altında kaldı!
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Elazığ'da sağanak; dereler taştı!

Elazığ'da etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle dereler taştı. Kentin Baskil ilçesinde tarım alanları sular altında kaldı. Malatya'da da kuvvetli yağış heyelanlara yol açtı

Elazığ'da tarım arazileri sular altında kaldı!
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DHA

Elazığ'ın Baskil ilçesinde etkili olan sağanak sonrası dereler taştı. Taşkın nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.

DHA'da yer alan habere göre Meteoroloji'nin uyarısının ardından kentte etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Baskil ilçesinde yağışın ardından Kömürhan, Deliktaş ve Situşağı dereleri taştı.

Taşkın nedeniyle tarım arazilerini de su bastı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

MALATYA'DA SAĞANAK HEYELANLARA YOL AÇTI

Malatya’nın Darende ilçesinde, heyelan nedeniyle bir mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

İlçede bir haftadır etkisini sürdüren yağış nedeniyle Hacılar Şeyhli Mahallesi yolunda akşam saatlerinde heyelan meydana geldi.

AA'da yer alan habere göre başka bir bölgedeki heyelanda ise yollara kayalar düştü. Emniyet ekipleri, heyelan bölgesinde tedbir alarak vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılan incelemede, daha önce de heyelan oluşan yolun güzergahının değiştirilmesine karar verildi.

Hacılar Mahalle Muhtarı Müslüm Kaçaman, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yolun zarar gördüğünü söyledi.

Şiddetli yağışlardan dolayı mahallede farklı zamanlarda da heyelan olduğunu anlatan Kaçaman, "Depremlerden dolayı kayalar da oynamıştı. Yağışlardan dolayı da heyelan oluştu. Yolumuz şu an kapandı. AFAD ekipleri yaptığı inceleme sonucu burasını heyelan bölgesi ilan etti. Yetkili makamlardan yardım bekliyoruz. Heyelandan kaynaklı herhangi bir can kaybımız yoktur." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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