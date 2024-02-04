Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralı
Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Giriş: 04.02.2024 - 01:31 Güncelleme: 04.02.2024 - 01:31
C.G. idaresindeki otomobil, Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı'nda A.D. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.