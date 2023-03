Elazığ depreminde 7 kişinin öldüğü apartmanın davasında tahliye

"İYİ HAL" İNDİRİMİ VE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE

Cihangiroğlu'na verilen hapis cezası, sanığın duruşmalardaki saygılı davranışları ve verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek 6 yıl 8 aya indirildi. Yavuz Cihangiroğlu, 3 yıl meslekten men cezası ve yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

"ADALETİN TECELLİ EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Ayken Apartmanı'nda hayatını kaybedenlerin yakınlarının avukatı Sadin Koç, istinaf mahkemesine başvurarak, karara itiraz etti. Avukat Sadin Koç, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ayken Apartmanı'nda müvekkillerimizin yakınları vefat etmişti. Yakınlarının vefatından dolayı öncelikli olarak savcılığa ve akabinde mahkemede yapılan yargılama neticesinde dava görüldü. Davada müteahhit ve proje müellifi aleyhine ceza davası açılmıştı. Müteahhidin yargılama sırasında vefat etmesi neticesinde proje müellifi 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Bir de İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı aleyhine de dava açılmıştı ancak beraat kararı verildi.

Biz verilen kararın müvekkillerimin acısını bir nebze olsun dindirmediği kanaatindeyiz. Bundan ötürü istinaf mahkemesine itirazımızı yaptık. Her ne kadar yerel mahkeme olayda taksirle insan öldürme ve yaralamaya sebebiyet verildiği kanaatindeyse de biz olayda en azından bilinçli taksirin uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Zira ülkemiz deprem bölgesi, her an tetikte olmamız gerekiyor ve depremin ne zaman olacağını bilemiyoruz, her an olabiliyor.