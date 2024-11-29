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        Haberler Gündem 3. Sayfa Elazığ haberleri | Semra Demirelli 14 gündür yaşam savaşı veriyor! | Son dakika haberleri

        Semra 14 gündür yaşam savaşı veriyor!

        Elazığ'da, erkek arkadaşı Vahap Çetin tarafından silahla ensesinden vurularak ağır yaralanan gazeteci Semra Demirelli'nin yoğun bakımdaki yaşam savaşı 14 gündür sürüyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 13:45 Güncelleme: 29.11.2024 - 13:48
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        Semra 14 gündür yaşam savaşı veriyor!
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        Elazığ'da olay, 15 Kasım'da Abdullahpaşa Mahallesi 263. Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre Vahap Çetin, konuşmak için Kanal Fırat Televizyonunda muhabir olan, Semra Demirelli'nin evine gitti.

        KONUŞMAYA GİTTİ ENSESİNDEN VURDU

        İHA'daki habere göre annesinin de evde bulunduğu sırada Demirelli ile tartışan Vahap Çetin, belinden çıkardığı silah ile Demirelli'ye ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerinde 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        ZANLI KENDİ HAYATINA SON VERDİ

        Ensesine kurşun isabet eden Demirelli olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından Akçakiraz bölgesinde intihar eden Çetin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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        14 GÜNDÜR HAYATA TUTUNUYOR

        Elazığ halkının yakından tanıdığı ve sevdiği muhabir Semra Demirelli'nin ise yoğun bakımdaki yaşam savaşı 14 gündür sürüyor.

        ARKADAŞLARI UNUTMADI

        Yakınları ve iş arkadaşları, Semra Demirelli'nin haber çekimleri sırasında kamera arkası görüntüleri ile bir kolaj oluşturarak tüm Türkiye'den kendisi için dua istiyor.

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        #Semra Demirelli
        #Son dakika haberler
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