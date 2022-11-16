Elazığ'da 2 katlı evde yangın; 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında evde bulunan Füsun Alp'in (45) ayağında yanıklar oluştu.

Taşkesen köyünde Ziya Yetkin Alp'e ait 2 katlı evde, sabah saatlerinde ısınmak için yakılan sobadan çıkan kıvılcımlar, halıyı tutuşturdu. Çıkan yangına müdahale etmeye çalışan komşular, içerideki aileyi dışarı çıkardı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri de alevlere müdahale edip, söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, ayağında yanık oluşan Alp'in eşi Füsun Alp (45) hastaneye kaldırıldı.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ / Keban Tekin YALÇINKAYA

2022-11-16 16:05:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.