Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin teminatı olmayı sürdüreceğiz (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin teminatı olmayı sürdüreceğiz (2)

DHA

Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin teminatı olmayı sürdüreceğiz (2)


`TARIM SEKTÖRÜ HAYATİ BİR ÖNEME SAHİPTİR´
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Kapanış Programı'nın ardından Elazığ Valiliğini ziyaret ederek tarım sektör temsilcileri toplantısına katıldı. Bakan Kirişci burada yaptığı konuşmada, tarım sektörünün stratejik bir sektör olduğunu belirterek, "Hayati öneme sahiptir. Türkiye 2022 yılında 65 milyondu ve bugün 85 milyona geldi. 20 milyon ilave nüfusunu da eli öpülesi üreticiler tarafından üretilen ürünle doyuran ülkenin adıdır. 2002 yılında 2,8 milyar dolarlık ihracatımız vardı. 2021 yılında ihracat rakamı 25 milyar dolar oldu. İnşallah bu yıl 30 milyar doları bulacak. İhracatımız artmış ve artan nüfusumuzu da doyurmaya devam ediyoruz. Bugün Avrupa `biz bu kışı nasıl geçireceğiz´ derken, enerji konusunda Türkiye´de kimsenin aklına böyle bir şey gelmiyor. Kimsenin gıda ile ilgili bir eksiklik veya noksanlık olacağı yönünde bir endişesi söz konusu değildir. Bunları bu ülkenin eli öpülesi üreticileri sağladı. TMO hiçbir dönemde üstlenmediği bir fonksiyonu icra etmek için kendini adeta yollara döktü ve şu anda 6,2 milyon ton arpa ve buğday TMO´nun stoklarında. Üreticilerimize parasını ödedik ve geçen yıl 2 bin 250 lira olan buğdayı bu yıl 7 bin 450 liradan aldık. Biz Allah izin verirse şeker pancarındaki sözleşmeli üretim uygulamasını bütün ürünlere yayacağız. Burada tarafların hukukunu daha fazla gözeten bir içerikte mevzuat düzenlemesini Meclisimize sunacağız ve yasalaşmasını talep edeceğiz. Atatürk´ün bile hayattayken hayalini kurduğu bir TARSİM´i 2005 yılında yasasını çıkartıp 2006 yılında da uygulamaya koyduk. 16 yılı aşkın bir süredir TARSİM uygulamadadır. 16 yıl boyunca 13 milyar lira, her yıl neredeyse 700 milyon lira tutarında bir sigorta destek primi verdik. Bu destek yabana atılacak bir destek değil. Aracımızı nasıl zorunlu trafik sigortası yapıyorsak bizimde üreticiler olarak sigorta uygulamasına ehemmiyet vermemiz gerekir" dedi.
`İSTEYEN HER YERE İSTEDİĞİNİ EKEMEYECEK´
Bakan Kirişci, konuşmasının devamında, "Yeni dönemde her isteyen, istediği yere istediğini ekemeyecek, dikemeyecek. Bizim bu üretim planlanmasının gereği olarak böyle bir adımı da atacağız. Üretim yapmadan önce üretici gelip bize bunu elektronik ortamda soracak. Biz bir `Tarım Cebimde´ uygulamasıyla, orada kendi bilgilerimizi girdiğimizde ekeceğimiz alanda ne üretebileceğimize tek bir seçenek de olabilir birden fazla seçenek de olabilir. Bunların dışına çıktığınızda elbette hakkınızdır, çıkabilirsiniz. 5 yıl süreyle her türlü tarımsal ve kredi desteklerinden, kamu olarak yararlandırmayacağız. Amacımız başıboşluğu tarımın lügatinden çıkarmak olacak. Dolayısıyla biz de üreticimizi bu planlı üretime zorlamak durumundayız ve Türkiye´nin ihtiyacı olan ürünleri üretmek durumundayız" diye konuştu. 
Bakan Kirişçi daha sonra Elazığ Belediyesi ile AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlıklarını ziyaret etti. Ardından `İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Gençlik Buluşması´na katıldı. Bakan Kirişçi, burada yaptığı konuşmada da, "2001 yılında kurulan AK Parti, bir anda milletin önüne bir umut oldu. Biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 2023´te başlayacak `Türkiye Yüzyılı´nda ki bunun mimarları siz olacaksınız. Geleceğin mimarları olan sizler özellikle ve özellikle tıpkı Teknofest noktasında teknolojiyle ilgili inovatif projeleri nasıl üretiyorsanız, nasıl buna kafa yoruyorsanız tarım ve ormanla ilgili de ilgilenmenizi isterim. Tarım ve orman bu yüzyılın merkezi olacak. Ama biz eğer insanlığın vazgeçilmezi olarak gıdayı aklımıza getiriyorsak, gıdanın da elde edilebileceği üretim ancak tarımla olur, ormanla olur, toprakla olur, suyla olur, havayla olur. Tabiatla iç içe olmak güzel. Dolayısıyla biz bu yeni dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı´nda Tarım Orman Gençlik Konseyi inşallah kuruyoruz. Sizlerin ilgisini bekliyorum. Oraya başvurular olacak ve o başvuruları biz değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)
Ahmet ÇÖTELİ-Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ-Tekin YALÇINKAYA
2022-11-19 00:51:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Elazığ'da gençlerle buluştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Elazığ'da gençlerle ...
(Görüntülü) ELAZIĞ?DA BETON MİKSERİNİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELAZIĞ?DA BETON MİKSERİNİN ÇARPTIĞI ...
Elazığ´da beton mikserinin çarptığı kadın öldü
YEREL HABERLER Elazığ´da beton mikserinin çarptığı kadın öldü
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Elazığ'da Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'na katıldı:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Elazığ'da Tarım ...
(Görüntülü) BAKAN KİRİŞCİ: ŞEKER PANCARINDAKİ SÖZLEŞMELİ ÜRETİM UYGULAMASI İLE İLGİLİ MEVZUAT DÜZENLEMESİNİ MECLİSE SUNACAĞIZ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KİRİŞCİ: ŞEKER PANCARINDAKİ ...
(Görüntülü) TARIM BAKANI VAHİT KİRİŞÇİ, &#039;SEN ÜRET YETER&#039; PROGRAMINDA KONUŞTU - (TAMAMI FTP&#039;DE)
YEREL HABERLER (Görüntülü) TARIM BAKANI VAHİT KİRİŞÇİ, 'SEN ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Elazığ'da proje kapanış töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Elazığ'da proje ...
(Görüntülü) BAKAN KİRİŞCİ GIDA GÜVENLİĞİNİN TEMİNATI OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KİRİŞCİ GIDA GÜVENLİĞİNİN TEMİNATI ...
Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin teminatı olmayı sürdüreceğiz
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin teminatı olmayı ...
(Görüntülü)BAKAN KİRİŞCİ MURAT HAVZASI REHABİLİTASYON PROGRAMINDA KONUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN KİRİŞCİ MURAT HAVZASI REHABİLİTASYON ...
Ağaç dallarını dekoratif ürünlere dönüştürüyor
YEREL HABERLER Ağaç dallarını dekoratif ürünlere dönüştürüyor
(Görüntülü)ELAZIĞLI BALIKÇIDAN ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE ÜCRETSİZ BALIK
YEREL HABERLER (Görüntülü)ELAZIĞLI BALIKÇIDAN ŞEHİT AİLELERİ VE ...
(Görüntülü) ELAZIĞ&#039;DA TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELAZIĞ'DA TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: ...
Elazığ'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Elazığ'da tır ile çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Elazığ'da tır ile çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, ...
Keban'da "Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı" yapıldı
YEREL HABERLER Keban'da "Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul ...
Ulu Önder Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 85'inci yıl dönümü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Ulu Önder Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 85'inci yıl ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.