Fatih Erbakan: Yeniden Refah'ı iktidara taşıyacağız



Ahmet ÇÖTELİTekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "3´üncü büyük şahlanışımızı 2023 seçimlerinde yapıp sandıkları patlatacağız. Milli Görüş´ü, Yeniden Refah'ı iktidara taşıyacağız" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Elazığ il başkanlığının 2´nci Olağan Kongresi´ne katılmak üzere kente geldi. Kongrede konuşan Erbakan, 2023 seçimlerinde sandıkları patlatarak Milli Görüş´ü ve Yeniden Refah'ı iktidara taşıyacaklarını söyledi. Erbakan, "Dış güçlerin bir zehri, LGBT sapkınlığı Türkiye'de yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Propagandası yapılıyor, normalleştirilmeye çalışılıyor. Bu insan hakkıdır diye safsatalarla gençlerimiz, Allah vermesin zehirlenmeye çalışılıyor. CHP'li Bursa Nilüfer Belediyesi LGBT merkezi açmış. `LGBT'li olmak dezavantaj olmaktan çıkacak bizim iktidarımızda´ diyor. Parti içerisinde `LGBT Komisyonu´ kuruyor. Bu felaketlerden kurtulmak istiyorsak ne yapacağız? Yeniden Milli Görüş´e, Yeniden Refah'a sarılın" dedi.

`KILIÇDAROĞLU 500 MİLYAR DOLAR DAHA BORÇ GETİRECEĞİM DİYOR´

Vatandaşların yıllarca başka partilere yönlendirildiğini belirten Erbakan, "Yıllarca Erbakan hocamıza da aynısı yapılmıştı. Sağcıysan Adalet Partisi´ne, solcuysan CHP'ye git, sağcıysan ANAP´a, solcuysan SHP'ye git, solcuysan, muhalifsen CHP'ye, sağcıysan AK Parti'ye git. Şimdi de yeni dönemde bu taraf Cumhur İttifakı, iktidardan memnunsan buraya git, bu tarafta da Millet İttifakı, memnun değilsen buraya git. Biz diyoruz ki kardeşim ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bu iki tarafın da birbirinden temel konularda bir farkı yok ki. Siz neden bunların ikisini ha bire çıkartıp duruyorsunuz? Neye dayanarak söylüyorum; Bakınız borç faiz ekonomisini uyguluyor değil mi mevcut iktidar? Aldıkları borçları, ödedikleri faizleri söyledim. Borç faiz ekonomisini eleştiriyorsun diğer taraftan Sayın Kılıçdaroğlu çözüm olarak ne diyor? Ben 500 milyar dolar daha borç getireceğim, finans getireceğim diyor. Ne ile gelecek bunlar? Tahville gelecek, borçlanarak gelecek. Bir trilyon dolar olan borç olacak 1 buçuk trilyon dolar. Ben daha çok borç bulacağım diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sayın İmamoğlu yüzde 10,7 ile dolar borçlanıyor. O da o borcun faizini belediye hizmetlerine yaptığı zamlarla İstanbul halkına ödetiyor. Masadakilerden bir genel başkan diyor ki efendim bunu ben çözerim. Nasıl çözeceksin diyorlar, ben bunlardan çok daha hızlı, kolay ve düşük faizle borç bulurum. Canlı yayında kendi ifadeleri bu. Zaten borç ve faizci olduğu ekonomiden sorumlu devlet bakanı olduğu dönemde belli. Ne yaptın da, ne yapacaksın geldiğin zaman. Ekonomiden sorumlu devlet bakanı olduğu dönemde Türkiye'nin, devletin yıllık ortalama faiz ödemesi 35 milyar dolar. Şu anda 17-18-20 milyar dolar seviyesinde. Şimdi daha iyi. Sizin ekonomiden sorumlu devlet bakanı olduğunuz dönemde daha çok faiz ödedik. Sayın Akşener geçtiğimiz günlerde İYİ Parti iktidarında nakitsiz toplum projesini hayata geçireceğiz, nakit para ortadan kalkacak diyor. Bu dış güçlerin, küreselcilerin projesi. Neden bütün değerli varlıklar, bütün paralar dünya üzerinde bizim sistemimizde olsun, bir düğmeye basarak istediğimiz kişinin, şirketin, ülkenin elini kolunu bağlayalım, ekmek, su dahi alamayacak noktaya getirelim. Maksatları bu. Yeniden Refah Partisi olarak Milli Görüş´ün maddi ve manevi kalkınma hamlelerini hayata geçireceğiz. Bu aziz milleti maddi ve manevi sıkıntılarından İnşallah Milli Görüş olarak, Yeniden Refah olarak biz kurtaracağız" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİTekin YALÇINKAYA

2022-12-25 18:38:24



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