Yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı kadın yaralandı

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ´da toplu taşıma aracından indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan İmmihan Erçel, hafriyat kamyonunun çarpmasıyla yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. Toplu taşıma aracından indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan İmmihan Erçel´e, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 BU 058 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erçel, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erçel'in hastanedeki tedavisi sürerken, sürücü de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-01-03 13:12:29
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