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Şizofreni raporu bulunan hasta, doktora yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alındı

DHA

Şizofreni raporu bulunan hasta, doktora yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alındı


Ahmet ÇÖTELİTekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da randevusuna geç gelen yüzde 80 şizofreni raporu olan M.T. (41), kendisini diğer randevulu hastalardan sonra alacağını söyleyen asistan doktor İslam Bartu Görgülü´nün yüzüne yumruk attı. Doktorun `beyaz kod´ vermesi üzerine kaçmaya çalışan M.T., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Olay, dün sabah Fırat Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Polikliniği´nde meydana geldi. Rahatsızlığı bulunan M.T., saat 09.06 olan randevusuna 1 saat geç geldi. İçeri girmeye çalışan M.T. ile konuşan asistan doktor İslam Bartu Görgülü, kendisini diğer randevulu hastalardan sonra alacağını söyledi. Ancak M.T., randevusuna geç geldiğini inanmadı. Bunun üzerine doktor görgülü, bilgisayardan M.T.´ye kendisinin randevu saatini göstermek istedi. Ancak bu sırada iddiaya göre M.T., doktor Görgülü´nün yüzüne yumruk attı. Doktor `Beyaz kod´ verirken, güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Kaçmaya çalışırken yakalanan M.T., polis ekiplerince gözaltına alındı. Yüzde 80 şizofreni raporu olduğu belirtilen M.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
`YUMRUK ATTI, ÜZERİME ATLADI´
Olayı anlatan Dr. İslam Bartu Görgülü, "Randevulu hastalarımı çağırırken bir tane hanımefendi içeriye girdi. Kendi hastalarının çok acil olduğunu, öncelikli muayene edilmesi gerektiğini ve duramadığını söyledi. Ben de içeride farklı bir hastamız var, onun muayenesini yapalım sonradan sizi dinleyebilirim şeklinde yorumda bulundum. Hastamı muayene ettim çıktı dışarı, beyefendi tek başına içeri girip kapıyı kapattı. Bağırarak, 'Bana bakacaksın, öncelikli ben muayene olacağım, ben burada duramıyorum, işim gücüm var' tarzında tehditvari konuştu. Ben de 'Bakın beyefendi randevunuz geçmiş, sizin giriş kağıdınız üzerinde de randevu saatiniz yazar zaten´ dedim. Beyefendi, 'Göster lan bana randevumu' dedi. Ben de bilgisayar üzerinden çevirdim ekranı, `Buyurun bakın randevunuz burada 9'u 6 geçe ve ben sizi çağırmışım´ dedim. Ben koltukta oturup o cümleyi söylerken o da ayakta yumruk attı ve üzerime atladı, beraber yere düştük. Ben onun altındayken itekleyip onu üzerimden kaldırmaya çalıştım. O sıra zaten herkes gelmişti içeriye, ayırdılar. Ondan sonra hasta kaçmış, güvenlik memurlarımız dışarıda veya hastaneden çıkarken yakalamış" dedi.
`BANA BİR ŞEY OLMAZ, SENİ BURADA ÖLDÜRECEĞİM´
Hukuki süreci başlattığını söyleyen Dr. Görgülü, "Karakolda öğrendiğim üzere şahıs şizofreni tanılıymış. Ben tabii ki bilmiyordum. Bir yumruk yemiş olabilirim, önemli değil. Sağlıkta şiddet hiçbir şekilde son bulmuyor ama bir insan hasta da olabilir ben bunu da kabul ediyorum. Ben hekimim yani bir hastalığa anlayış gösterebiliriz. Şizofren de olabilir, atak döneminde de olabilir, ilaç altında da olabilir ama şizofren tanılı bir hasta, yani hiçbir tartışma yokken bana yumruk atıp tekrardan akşam normal hayatına, topluma salınması benim çok canımı acıttı. Çünkü bana vurduğu sırada beni altına alıp boğuşurken 'Bana zaten bir şey olmaz, seni burada öldüreceğim' diye söyledi. Bir şey olmayacağının da farkındaydı, bunu kullandığının da farkındayım. En çok üzüldüğüm ve zoruma giden nokta o" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2023-01-06 15:44:31

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